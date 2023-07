Transfergerüchte: Neuer Rechtsverteidiger? Fran Tudor beim 1. FC Köln gehandelt

Freitag, 14.07.2023 - 09:27 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Beim 1. FC Köln genießt die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger Priorität und nun scheint es eine heiße Spur zu geben. Zumindest wird in Kroatien berichtet, dass die Kölner die gewünschte Verstärkung beim polnischen Meister Rakow Czestochowa in Peron von Fran Tudor gefunden haben.

Der 1. FC Köln hat unmissverständlich klargemacht, welche Kader-Baustelle derzeit die größte. „Die wichtigste Personalie ist der rechten Außenverteidiger“, betonte FC-Sportchef Christian Keller. Da der Vertrag von Kingsley Schindler nicht verlängert wurde, befindet sich mit Benno Schmitz aktuell nur ein Rechtsverteidiger im Kader. Das könnte sich bald ändern. In der 1. FC Köln Gerüchteküche wird berichtet, dass die Rheinländer einen Kandidaten auserkoren haben.

1. FC Köln: Fran Tudor wohl zum Schnäppchenpreis zu haben

Fran Tudor von Rakow Czestochowa ist beim 1- FC Köln im Gespräch. Diese 1. FC Köln Transfergerüchte brachte das kroatische Portal „Germaijak.hr“ in Umlauf. Der 27-Jährige darf als interessantes Transferziel bezeichnet werden. Denn angeblich ist Tudor, der Neffe der kroatischen Fußballlegende Igor Tudor, fast schon zum Schnäppchenpreis zu haben.

Der 1. FC Köln Transfernews zufolge, kann der Rechtsverteidiger Rakow Czestochowa für 2,5 Millionen Euro und damit deutlich unter Marktwert, der auf 4 Millionen Euro beziffert wird, verlassen. Vertraglich ist der Kroate noch bis 2027 an den polnischen Meister gebunden.

Köln-Flirt Fran Tudor überzeugt in Polen als echter Allrounder

Fran Tudor dürfte ein Wechsel in die Bundesliga zum 1. FC Köln in den Karriereplan passen. Schließlich ist der 1,73 Meter große Rechtsfuß bereit für den nächsten Schritt. In Rakow zählt Tudor seit seiner Ankunft im Winter 2020 zum absoluten Stammpersonal, vergangene Saison bestritt er satte 42 Pflichtspiele und steuerte fünf Tore und acht Vorlagen bei. Nur viermal stand Tudor nicht in der Anfangsformation.

Sollte es zu einem 1. FC Köln Transfer kommen, darf sich FC-Coach Steffen Baumgart über einen wahren Allrounder freuen. Denn Fran Tudor agiert im 3-5-2-System der Polen entweder als Schienenspieler auf dem rechten Flügel oder agiert in der Dreierkette rechten Innenverteidigung. Selbst auf der linken Außenbahn kann Tudor aushelfen.

Fran Tudor schon im Winter Thema in der Bundesliga Gerüchteküche

Außerdem wurde der pfeilschnelle Fran Tudor, der 2017 drei A-Länderspiele für Kroatien bestritt, in der letzten Saison zum besten Verteidiger der polnischen Ekstraklasa gewählt. Für Fran Tudor könnte sich das erfolgreiche Abenteuer in Rakow dem Ende neigen. Einmal Meister, zweimal polnischer Pokalsieger und zweimal polnischer Superpokalsieger wurde Tudor mit seinem Arbeitgeber.

Rakow Czestochowa dürfte sich im Falle eines Tudor-Verkaufs an den 1. FC Köln immerhin mit einem satten Transferplus trösten. Die Polen hatten Fran Tudor ablösefrei unter Vertrag genommen, nachdem dieser 2020 bei Hajduk Split keinen neuen Kontrakt erhielt und sechs Monate vereinslos war. Nachdem bereits Anfang des Jahres Bundesliga Transfergerüchte um einen Wechsel von Fran Tudor nach Deutschland machten, in denen aber kein interessierter Verein genannt wurde, könnte in diesem Sommer der Sprung in die Bundesliga nach Köln ins RheinEnergieStadion folgen.