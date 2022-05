Transfergerüchte: Frankreich-Juwel William Mikelbrencis Thema beim 1. FC Köln

Dienstag, 10.05.2022 - 13:54 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bislang hat sich der 1. FC Köln auf dem Transfermarkt zurückgehalten und noch keinen Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Das könnte William Mikelbrencis ändern. Der junge Rechtsverteidiger vom FC Metz weckt Begehrlichkeiten in der Domstadt, wie aus neuen Bundesliga Transfergerüchten hervorgeht. Aber auch Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart sind genau wie ein Klub aus der Serie A ebenfalls interessiert.

William Mikelbrencis scheint einen Dreikampf auf dem Bundesliga Transfermarkt zu entfachen. Der 18-jährige Youngster vom FC Metz soll es allen voran dem 1. FC Köln angetan haben. Schon vor ein paar Wochen machten via „Express“ die ersten 1. FC Köln Transfergerüchte um den Franzosen die Runde. Nun befeuert „RMC“ aus Frankreich die Spekulationen.

1. FC Köln-Flirt William Mikelbrencis will FC Metz verlassen

Demnach will William Mikelbrencis den FC Metz zum Saisonende trotz laufenden Vertrags bis 2023 unbedingt verlassen. Hintergrund: Der französische Erstligist steht vor dem Abstieg aus der Ligue 1, der Klassenerhalt ist nur noch theoretisch zu verhindern. Den Gang in die 2. Liga will das Metz-Eigengewächs nicht mitgehen.

Dabei glückte Mikelbrencis erst in der Rückrunde der Durchbruch beim FC Metz und er konnte sich in den vergangenen Wochen sogar einen Stammplatz im rechten Mittelfeld erkämpfen. Bislang hat Mikelbrencis sieben Einsätze (1 Vorlage) in Frankreichs höchster Spielklasse gesammelt, sechs davon als Starter. Zwar ist der Rechtsfuß gelernter Rechtsverteidiger, wobei Mikelbrencis aber auch die Rolle als Schienenspieler auf der rechten Außenbahn bekleiden kann.

1. FC Köln: Mikelbrencis als Nachfolger für Ehizibue?

Die Transfergerüchte um den 1. FC Köln und dem französischen U18-Nationalspieler könnte vor allem dann Fahrt aufnehmen, sollte Kingsley Ehizibue die Rheinländer verlassen. Der 28-Jährige kam zuletzt zwar regelmäßig zum Einsatz, muss sich aber in der Regel auf der rechten Seite hinter Kingsley Schindler und Benno Schmitz einordnen.

Mit William Mikelbrencis würde der 1. FC Köln eine vielversprechende Nachwuchshoffnung in seinen Reihen begrüßen, der auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar ist. Zudem ist der Youngster bezahlbar. Angesichts der kurzen Restlaufzeit seines Vertrages und eines Marktwerts von 500.000 Euro dürfte ein 1. FC Köln Transfer von Mikelbrencis für einen mittleren sechsstelligen Betrag über die Bühne gehen.

William Mikelbrencis: Auch Frankfurt, VfB Stuttgart & Atalanta mischen mit

Doch der 1. FC Köln sollte sich sputen. Denn William Mikelbrencis weckt längst auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. So wird der Teenager auch von Eintracht Frankfurt Transfergerüchten begleitet. Mit dem VfB Stuttgart soll noch ein weiterer Bundesligist in der Verlosung sein. Ein Wechsel zu den abstiegsbedrohten Schwaben dürfte für Mikelbrencis aber nur beim Klassenerhalt vorstellbar.

Auch jenseits der Bundesliga ist der gelernte Rechtsverteidiger gefragt. Gemäß aktueller Serie A Transfergerüchte baggert auch Atalanta Bergamo an William Mikelbrencis. Es bleibt spannend, welcher Klub das Rennen um das aufstrebenden Frankreich-Talent zu seinen Gunsten entscheidet.