Transfergerüchte: 1. FC Köln an Morgalla dran – Lemperle zur TSG Hoffenheim?

Donnerstag, 24.10.2024 - 14:36 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfersperre, die dem 1. FC Köln auferlegt wurde, endet im neuen Jahr. Das bedeutet, der Klub kann endlich wieder auf dem Transfermarkt zuschlagen. Genau das hat man anscheinend direkt in der anstehenden Winterpause vor, wenn es nach den Berichten des Internet-Portals „Geissblog“ und der „Bild“ ginge. Vor allem im Sturm, aber auch in der Defensive möchte der Zweitligist unbedingt nachbessern.

Der direkte Wiederaufstieg ist das erklärte Ziel des „Effzeh“, doch aktuell steht der Verein auf Platz 10 der 2. Liga. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, den momentan der Hamburger SV belegt. Morgen geht es im RheinEnergieSTADION gegen den SC Paderborn. Ein Sieg muss nach der 1:5-Klatsche gegen den SV Darmstadt 98 her, um überhaupt an eine Aufholjagd denken zu können.

Morgalla im Winter zum Effzeh?

Nach der Leistung in Darmstadt, herrscht beim 1. FC Köln Tristesse, denn man hatte sich viel vorgenommen und nur wenig umgesetzt. Die Erkenntnis ist, dass man sich in der Abwehr verstärken möchte und auch muss. Dabei könnte Leandro Morgalla behilflich sein, der aktuell bei RB Salzburg unter Vertrag steht. Unbestritten ist, dass die Kölner sich unter anderen in Österreich nach Verstärkungen umschauen.

Chef-Scout Martin Schulz spricht in der Vereins-Dokumentation „Geliebter Fußballclub“ frei von der Leber weg, dass man sich für verschiedene Spieler aus dem Nachbarland interessieren würde. Ob Morgalla eine Sofortverstärkung wäre, dürfte fraglich sein. Der 20-jährige Rechtsverteidiger wechselte im Sommer des vergangenen Jahres für 1,8 Millionen Euro von 1860 München nach Salzburg und durfte seit seinem Transfer lediglich in 10 Partien mitwirken.

Leandro Morgalla bei RB Salzburg außen vor

Der gebürtige Hesse und aktueller deutscher U21-Nationalspieler fehlt schlichtweg die Spielpraxis, um beim 1. FC Köln sofort behilflich sein zu können. Morgalla wäre einer für die Zukunft. Dennoch denkt man in der Domstadt über einen Wintertransfer des Rechtsfußes nach. Bei RB Salzburg steht er allerdings auch noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag. Bei einem Marktwert von circa 2 Millionen Euro fließt im Falle einer Einigung auf jeden Fall noch eine entsprechende Ablöse.

Abseits dieser 1. FC Köln Transfergerüchte fahndet der Klub zudem noch nach weiteren Spielern, die im Winter dazustoßen könnten. Mit ihnen möchten der Traditionsverein den Angriff auf den Bundesliga-Aufstieg angehen. Wer am Ende kommen wird, ist derzeit noch nicht ganz klar.

Lemperle im Sommer ablösefrei zur TSG Hoffenheim?

Auf der anderen Seite könnte spätestens im Sommer Tim Lemperle den Effzeh verlassen. Das Eigengewächs besitzt beim 1. FC Köln noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 und bisher konnte man diesen nicht verlängern. Nun tauchen auch noch aktuelle TSG Hoffenheim Transfergerüchte auf, wonach die Sinsheimer am 22-jährigen Stürmer baggern sollen. Lemperle hat einen genauen Karriereplan im Sinn. Dieser führt ihn in der nächsten Saison wohl in die Bundesliga.

Mit der TSG Hoffenheim könnte er wahrscheinlich dieses Ziel erreichen. Bedeutet auch, dass der 1. FC Köln sein Talent nur dann halten kann, wenn man selbst den Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs packt. Aktuell sieht es nicht danach aus, als würde man dieses Ziel erreichen.