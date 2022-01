1. FC Köln Transfergerüchte: Verteidiger Bright Arrey-Mbi kommt wohl vom FC Bayern

Montag, 31.01.2022 - 09:24 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Köln reagiert auf den personellen Aderlass in der Abwehr und hat nun mit Bright Arrey-Mbi den nächsten Innenverteidiger an der Angel. Der Youngster soll auf Leihbasis von der Zweitvertretung des FC Bayern kommen, wie aktuelle 1. FC Köln Transfergerüchte verlauten.

Das Abwehr-Personalkarussell dreht sich beim 1. FC Köln in dieser Transferperiode besonders schnell. Mit Rafael Czichos (Chicago Fire), Jorge Meré (CF América) und Sava-Arangel Cestic (HNK Rijeka) gingen gleich drei Innenverteidiger im Januar von Bord. Im Gegenzug verpflichteten die Domstädter bislang Julian Chabot, der auf Leihbasis vom Serie A-Klub Sampdoria Genua geholt wurde. Nun bahnt sich der nächste 1. FC Köln Transfer eines zentralen Abwehrspielers an.

Medien: Ohne Kaufoption - Köln leiht Arrey-Mbi vom FC Bayern

Wie „transfermarkt.de“ berichtet, wird sich Bright Arrey-Mbi vom FC Bayern II dem FC anschließen. Der Wechsel soll kurz bevorstehen und noch am heutigen Deadline Day eingetütet werden. Die Kölner leihen den 19-Jährigen demnach für anderthalb Jahre bis Sommer 2003 aus dem Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters aus.

Eine Kaufoption konnte sich der 1. FC Köln allerdings nicht sichern, wie aus entsprechenden FC Bayern Transfergerüchten hervorgeht. An der Säbener Straße ist man vom Potenzial des deutschen Juniorennationalspielers (7 Länderspiele für die U19) weiterhin überzeugt und erhofft sich mit der Leihe zu den Rheinländern“, dass Arrey-Mbi Spielpraxis bei den Profis sammeln wird.

1. FC Köln: Bright Arrey-Mbi als der gewünschte „perspektivische Spieler“

Doch bevor in dieser 1. FC Köln Transfernews Vollzug gemeldet werden kann, muss Bright Arrey-Mbi seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Bayern verlängern. Eile ist geboten, schließt doch der Transfermarkt am 31. Januar um 18. Uhr seine Pforten. Dennoch deutet alles auf einen Wechsel hin und mit Arrey-Mbi bekommen die Geißböcke den „perspektivischen Spieler“, den man laut Sportchef Jörg Jakobs noch in diesem Transferfenster für die Defensive verpflichten wolle.

Bei Bayern München durfte der 1,87 Meter große Linksfuß erst einmal bei den Profis mitmischen. Vor über einem Jahr, im Dezember 2020 bestritt Arrey-Mbi in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1) sein Profidebüt. Weitere Einsätze bei der ersten Mannschaft des FCB kamen nicht hinzu. Immerhin schaffte es der Deutsch-Engländer in dieser Saison noch einmal in den Bundesliga-Kader.

Bayern-Juwel Arrey-Mbi: Gute Aussichten auf Einsätze in Köln

Stattdessen ist Bright Arrey-Mbi in der laufenden Spielzeit absolute Stammkraft im Regionalliga-Team der Münchner. Hier bestritt das Abwehrtalent 19 Spiele, in denen ihm auch zwei Treffer glückten. Für den Innenverteidiger, dessen Marktwert auf 1,3 Millionen Euro taxiert wird, ist ein Wechsel ins RheinEnergieStadion verlockend.

Denn der 1. FC Köln hat gerade einmal drei gelernte Innenverteidiger im Kader. Gute Aussichten für den Teenager, auf Spielpraxis in der Bundesliga zu kommen. Beim FC Bayern schlug Arrey-Mbi hingegen im Sommer 2019 auf. Er kam ablösefrei aus der Jugendabteilung des FC Chelsea.