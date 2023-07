Transfergerüchte: Holt der 1. FC Köln vereinslosen Reggie Cannon?

Montag, 31.07.2023 - 11:33 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Verstärkt sich der 1. FC Köln mit einem US-Nationalspieler. In Portugal machen entsprechende 1. FC Köln Transfernews die Runde, wonach Reggie Canon in der Domstadt ein Kandidat ist. Der US-Amerikaner war zuletzt für Boavista Porto tätig, ist derzeit jedoch vereinslos und würde den Bundesligisten somit keine Ablöse kosten.

Der 1. FC Köln schaut sich auf dem Transfermarkt weiterhin nach einem neuen Rechtsverteidiger um, der künftig mit Benno Schmitz konkurrieren soll. Schmitz ist nach dem Abgang von Kingsley Schindler, der in der Süper Lig bei Samsunspor untergekommen ist, der einzig gelernte Rechtsverteidiger im Kader der Rheinländer.

Reggie Cannon beim 1. FC Köln im Gespräch - US-Boy ist ablösefrei

Das könnte sich aber bald ändern. Denn laut portugiesischer Medien hat der 1. FC Köln ein Auge auf Reggie Cannon geworfen. Bislang noch recht lose 1. FC Köln Transfergerüchte, die aber auch vom vereinsnahen Portal „Geissblog“ aufgegriffen wurden. Der 25-Jähriger befindet sich auf Vereinssuche, nachdem sein Ende Juni auslaufender Vertrag bei Boavista Porto nicht verlängert wurde.

Damit ließe sich ein 1. FC Köln Transfer ohne Ablöse bewerkstelligen, was ganz nach dem Geschmack der Geißböcke ist. Und Reggie Cannon hat immerhin einen Marktwert von 4 Millionen Euro. Durchaus denkbar, dass der FC das Werben um den 28-maligen US-Nationalspieler intensiviert.

FC-Flirt Reggie Cannon kam primär im Abwehrzentrum zum Zuge

Boavista Porto hatte Reggie Cannon vor drei Jahren für 2,5 Millionen Euro Ablöse vom US-Klub FC Dallas verpflichtet. Beim portugiesischen Erstligisten zählte der 1,80 Meter große Rechtsfuß zu den Stammkräften, brachte es in drei Spielzeiten auf 82 Einsätze in der Liga (1 Vorlage).

Allerdings agierte Cannon bei Boavista in den letzten zwei Jahren primär in der Innenverteidigung. Als klassischer Flügelverteidiger trat US-Boy aus Chicago in der jüngeren Vergangenheit nur selten auf. Daher ist fraglich, ob sich die 1. FC Köln Transfergerüchte in dieser Personalie noch erhärten. Wenngleich die Kölner beim ablösefreien wie erfahrenen Cannon kein großes finanzielles Risiko eingehen würden.

1. FC Köln: Nicht nur Cannon - Weitere Rechtsverteidiger im Gespräch

Dass der 1. FC Köln aber noch einen neuen Rechtsverteidiger in dieser Transferperiode präsentieren wird, gilt als sicher. Zwar hat FC-Trainer Steffen Baumgart im Verlauf der Vorbereitung auch Mittelfeldtalent Meiko Wäschenbach hinten rechts ausprobiert. Allerdings braucht das 19-jährige Eigengewächs noch Zeit, um sich im Profibereich zu etablieren.

Neben Reggie Cannon waren darüber hinaus in der 1. FC Köln Gerüchteküche in den letzten Wochen noch einige Rechtsverteidiger im Gespräch. Angefangen von Fran Tudor von Rakow Czestochowa über Daiki Hashioka von VV St. Truiden bis hin zu einem namentlich nicht genannten Spieler aus Dänemark. Neben Verstärkung für die rechte Abwehrseite suchen die Verantwortlichen im RheinEnergieStadion außerdem noch einen zweiten Torwart sowie einen flinken Flügelstürmer.