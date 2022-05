1. FC Köln Transfergerüchte: BVB an Özcan dran! Kommt Tom Krauß als Ersatz?

Mittwoch, 04.05.2022 - 09:29 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf dem Bundesliga Transfermarkt zählt Salih Özcan vom 1. FC Köln zu den heiß begehrtesten Spielern. Nun soll auch Borussia Dortmund seine Fühler nach dem Mittelfeldabräumer ausstrecken. In der Domstadt schaut man sich längst nach einem möglichen Ersatz um. Tom Krauß von RB Leipzig ist für diese Rolle im Gespräch.

Unter Trainer Steffen Baumgart hat sich Salih Özcan zu einem absoluten Leistungsträger gemausert und glänzt an der Seite von Ellyes Skhiri auf der Doppel-Sechs. Zwar kämpft der 1. FC Köln vor allem bei Eigengewächs Özcan um einen Verbleib und Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags. Doch aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Etat-Reduzierung können die Geißböcke dem zentralen Mittelfeldspieler laut Medienberichten nicht mehr als etwa 2 Millionen Euro Gehalt bieten.

Wechsel realistisch: BVB Transfergerüchte um Salih Özcan

Bei anderen Klubs könnte Salih Özcan deutlich mehr verdienen. Wie etwa bei Borussia Dortmund. Und die Schwarz-Gelben sollen gemäß aktueller 1. FC Köln Transfergerüchte, die der „Express“ publik machte, konkretes Interesse am 24-Jährigen haben. In Dortmund könnte Özcan in die Fußstapfen von Abräumer Axel Witsel treten, der dem Signal-Iduna-Park im Sommer den Rücken kehrt.

Aufgrund seiner Zweikampf-Stärke und unbändigen Willen wäre der Effzeh-Star ein idealer Witsel-Ersatz. Was abgesehen von einem gewaltigen Gehaltssprung außerdem für einen BVB Transfer von Salih Özcan spricht: Der Revierklub kann mit der regelmäßigen Teilnahme an der Champions League locken und der frischgebackene türkische Nationalspieler könnte darüber hinaus in seiner geliebten Heimatstadt Köln wohnen bleiben.

Özcan auch im Ausland gefragt - Köln flirtet mit Tom Krauß als Özcan-Ersatz

Ein klarer Vorteil der Dortmunder gegenüber der anderen Özcan-Interessenten aus dem Ausland. Hier sollen dem Rechtsfuß Anfragen der französischen Klubs Olympique Lyon und OSC Lille vorliegen. Laut Süper Lig Transfergerüchten baggern auch die Istanbuler Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce seit geraumer Zeit um die Dienste von Salih Özcan. Aus England soll hingegen West Ham United mitmischen.

Der 1. FC Köln ist allerdings für einen drohenden Özcan-Abgang gerüstet, wie aktuellen Bundesliga Transfergerüchten zu entnehmen ist. Als mögliche Alternative haben die Domstädter allen voran Tom Krauß ins Visier genommen. Der 20-Jährige von RB Leipzig verbringt die aktuelle Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg, die er aber im Sommer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder verlassen wird.

Tom Krauß: Wechsel zum 1. FC Köln unter bestimmten Bedingungen?

Bei den Franken trumpft Krauß groß auf und überzeugt mit starken Leistungen. Der U21-Nationalspieler ist Stammspieler und verbuchte 29 Ligaeinsätze (3 Tore, 3 Vorlagen) - 22 davon als Starter. Seine Tauglichkeit für die Bundesliga konnte das Mittelfeldjuwel allemal unter Beweis stellen. Zum Schnäppchenpreis ist ein 1. FC Köln Transfer von Tom Krauß aber nicht möglich. Der gebürtige Leipziger katapultierte seinen Marktwert in Nürnberg auf 4 Millionen Euro und steht in Leipzig noch langfristig bis 2025 unter Vertrag,

Dennoch ist ein Krauß-Engagement in Köln denkbar. Laut RB Leipzig Transfergerüchten signalisieren die Sachsen Verhandlungsbereitschaft. Spekuliert wird über einen erneuten Abgang auf Leihbasis oder mindestens eine Rückkauf-Option. Neben Köln wird Tom Krauß aber auch von FC Augsburg Transfergerüchten begleitet.