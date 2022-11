Transfergerüchte: 1. FC Köln baggert an Kiel-Stürmer Fabian Reese - Vertrag läuft aus

Montag, 21.11.2022 - 10:07 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Köln schaut sich bei der Suche nach neuen Offensivspielern auch in der 2. Liga um. Eine Spur der Domstädter führt laut aktueller 1. FC Köln Transfergerüchte in den hohen Norden. Die Domstädter sollen sich mit Fabian Reese von Holstein Kiel beschäftigen. Der Angreifer wäre im Winter für eine überschaubare Ablöse zu haben.

Wenn am 1. Januar das Fenster für den winterlichen Transfermarkt öffnet, will sich auch der 1. FC Köln nach Verstärkungen umsehen. Besonders in der Offensivabteilung sehen die Effzeh-Verantwortlichen Handlungsbedarf. Kein Wunder, denn an den ersten 15 Spieltagen dieser Saison brachten die Kölner lediglich 21 Tore zustande. Damit belegen die Geißböcke nur den 13. Platz in dieser Statistik.

1. FC Köln Transfers: Nach Luca Waldschmidt auch Fabian Reese Thema beim FC

Da auch noch Mittelstürmer Florian Dietz, eine tragende Säule der FC-Offensive, nach seinem Kreuzbandriss langfristig ausfällt und die beiden Sommer-Neuzugänge Steffen Tigges (3 Tore) und Sargis Adamyan (1 Tor) die Erwartungen bislang nicht erfüllen konnten, steht ein neuer Angreifer bei den Rheinländern ganz oben auf der Wunschliste.

Nachdem erst Luca Waldschmidt vom VfL Wolfsburg, um den sich auch Union Berlin Transfergerüchte ranken, in der 1. FC Köln Gerüchteküche gehandelt wurde, gibt es nun mit Fabian Reese einen weiteren Sturmkandidaten bei den Rheinländern. „Sky“ hat diese Transfernews in Umlauf gebracht, die durchaus schlüssig erscheint.

Köln wittert Transfer-Schnäppchen: Reeses Vertrag in Kiel läuft aus

Denn Fabian Reese überzeugt bei Zweitligist Holstein Kiel mit guten Leistungen und ist absoluter Stammspieler der Störche. 16 Ligaeinsätze, davon 15 als Starter stehen zu Buche, in denen der 24-Jährige neun Scorerpunkte sammelte (5 Tore, 4 Vorlagen). Was Reese zusätzlich für den 1. FC Köln attraktiv macht: Sein Vertrag in Kiel läuft am Ende der Saison aus. Ergo wäre der Angreifer, dessen Hoheitsgebiet die linke Außenbahn ist, für eine geringe Ablöse zu haben.

Der Marktwert von Fabian Reese wird aktuell mit 1,7 Millionen Euro beziffert. Jedoch dem „Sky“-Bericht zufolge noch weitere Bundesligisten auf dem Radar. Allerdings werden keine Vereine in der Bundesliga Transfernews namentlich genannt.

Fabian Reese flexibel einsetzbar

Zwar ist Fabian Reese kein klassischer Torjäger, doch dafür soll FC-Coach Steffen Baumgart vor allem von der Flexibilität des Flügelstürmers angetan sein. Denn der gebürtige Kieler kann auf beiden Außenbahnen wirbeln und notfalls auch als Neuner in der Spitze agieren. Zudem besticht der 1,87 Meter große Reese mit seiner Athletik und vor allem seinem Tempo.

Wie konkret das Interesse und die 1. FC Köln Transfergerüchte um Fabian Reese sind, ist zwar offen. Ein konkretes Angebot für einen 1. FC Köln Transfer im Winter sei bei Holstein Kiel aber noch nicht eingegangen. Das könnte sich aber in den kommenden Wochen ändern. Und will der Tabellenachte der 2. Liga, der acht Punkte Rückstand auf die Aufstiegsregion hat, für seinen Leistungsträger noch eine Ablöse einstreichen, haben die Störche letztmals in der bevorstehenden Transferperiode die Chance dafür.