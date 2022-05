1. FC Köln Transfergerüchte: Stürmersuche - Pfeiffer, Tietz & Hrgota in Köln gehandelt

Montag, 23.05.2022 - 09:37 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Köln schaut sich auf dem Transfermarkt auch nach neuen Stürmern um. Im Fokus stehen möglichst kostengünstige Lösungen und in der Gerüchteküche kursieren die ersten Namen. So sollen die Domstädter mit Branimir Hrgota von Greuther Fürth liebäugeln, auch das treffsichere Darmstadt-Sturmduo Luca Pfeiffer und Phillip Tietz wird gehandelt. Zudem wird über eine Rückholaktion von Ismail Jakobs spekuliert.

Viel los in der 1. FC Köln Gerüchteküche. Wie die „Bild“ erfahren haben will, stehen gleich drei neue Stürmer auf der Kandidatenliste der Rheinländer. Mit Branimir Hrgota spielte nur einer der potenziellen Neuzugänge in der letzten Saison in der Bundesliga. Der 29-Jährige zeigte bei Greuther Fürth ansprechende Leistungen, den Abstieg der Kleeblätter konnte aber auch der Schwede nicht verhindern.

Heuert Fürth-Stürmer Branimir Hrgota beim 1. FC Köln an?

Dennoch: Hrgota war mit neun Toren und sechs Vorlagen absoluter Top-Scorer der Fürther und betrieb damit erfolgreich Eigenwerbung für einen persönlichen Bundesliga-Verbleib. Landet der Linksfuß nun im RheinEnergieStadion des 1. FC Köln?

In Fürth hat Hrgota, der zuvor auch schon für Gladbach (2012 bis 2016) und Eintracht Frankfurt (2016 bis 2019) auf Torejagd ging, noch einen Vertrag bis 2024. Entsprechend müsste der FC für eine Verpflichtung des bundesliga-erfahrenen Mittelstürmers eine Ablöse hinblättern. Diese soll sich gemäß der 1. FC Köln Transfernews des Boulevardblatts auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen.

Phillip Tietz & Luca Pfeiffer: 1. FC Köln schielt auf Darmstadts Sturmduo

Aber auch in der 2. Liga schauen sich die Domstädter nach Verstärkung für die Offensive um und sind dabei wohl gleich doppelt beim SV Darmstadt 98 fündig geworden. FC-Sportchef Christian Keller soll demnach auch Phillip Tietz und Luca Pfeiffer auf dem Radar haben. Das Sturmduo hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Lilien bis zuletzt im Aufstiegsrennen mitmischten und letztlich als Tabellenvierten nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz dem Hamburger SV den Vortritt in die Relegation lassen mussten.

Tietz brachte es auf 15 Tore und neun Vorlagen und konnte seinen Marktwert auf 1,7 Millionen Euro mehr als vervierfachen. Der 24-Jährige hat in Darmstadt noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2024. Pfeiffer war indes mit 17 Treffern (plus 6 Vorlagen) bester Torschütze des SVD. Allerdings müssten die Geißböcke für einen 1. FC Köln Transfer von Luca Pfeiffer mit dem FC Midtjylland verhandeln. Darmstadt hatte den variablen Angreifer in der abgelaufenen Saison von den Dänen ausgeliehen.

1. FC Köln: Leihe bei Pfeiffer denkbar! Kehrt Ismail Jakobs zurück?

Bei Luca Pfeiffer sei ein erneuter Wechsel auf Leihbasis denkbar, wie die „Bild“ schreibt, was dem finanziell klammen 1. FC Köln in die Karten spielen würde. Für Philipp Tietz wäre indes eine Ablöse fällig. Beide SVD-Torjäger wollen kommende Saison unbedingt im deutschen Fußball-Oberhaus spielen, heißt es weiter.

1. FC Köln Transfergerüchte gibt es zudem um Ismail Jakobs. Der 22-Jährige, der die gesamt linke Außenbahn beackern kann, war erst im vergangenen Sommer für 6,5 Millionen Euro von seinem Jugendklub Köln zur AS Monaco gewechselt. Dort konnte sich Jakobs aber nicht vollauf durchsetzen. Zwar stehen 28 Ligaeinsätze für die Franzosen zu Buche, davon aber nur zehn als Starter. Eine Rückkehr von Jakobs zum 1. FC Köln sei in Form einer Leihe denkbar. Mit dem ablösefreien Jens Stryger Larsen von Udinese Calcio wurde zuletzt bereits schon ein Kandidat für die linke Seite beim 1. FC Köln ins Spiel gebracht.