Transfergerüchte: 1. FC Köln an Union-Verteidiger Dominique Heintz interessiert?

Donnerstag, 17.08.2023 - 08:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Holt der 1. FC Köln noch einen neuen Innenverteidiger an Bord? In der Bundesliga Gerüchteküche wird Dominique Heintz vom 1. FC Union Berlin mit den Geißböcken in Verbindung gebracht. Der Abwehrroutinier hat bei den Eisernen keine Perspektive mehr, müsste sich aber auch in Köln erstmal hintenanstellen.

Nachdem der 1. FC Köln Nikola Soldo an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verliehen hat, ist die Personaldecke im Abwehrzentrum der Domstädter noch dünner geworden. Mit Timo Hübers, Julian Chabot und Luca Kilian hat FC-Trainer Steffen Baumgart lediglich drei Innenverteidiger von Bundesliga-Format im Kader.

1. FC Köln: Kommt Dominique Heintz vom 1. FC Union?

Da überrascht es nicht, dass neue 1. FC Köln Transfergerüchte die Runde machen, wonach Dominique Heintz ein Kandidat bei den Rheinländern sein soll. Die „Bild“ berichte zuerst von dieser Transfernews. Der 30-Jährige vom 1. FC Union Berlin sei in den letzten Wochen „immer mal wieder“ Gesprächsthema in Köln. Nun scheint ein Transfervorstoß möglich.

Heintz dürfte keine Einwände gegen einen vorzeitigen Abschied aus Köpenick haben, wo er noch vertraglich bis Ende Juni 2024 gebunden ist. Denn der 1,88 Meter große Linksfuß spielt in den Plänen von Union-Coach Urs Fischer keine Rolle, muss sich klar hinter den etablierten Abwehrkräften Diego Leite, Robin Knoche, Danilho Doekhi und Paul Jaeckel einreihen. Nicht umsonst verbrachte Heintz die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim VfL Bochum, wo er verletzungsbedingt aber auch nur elf Einsätze verbuchte.

Was gegen einen 1. FC Köln von Union-Verteidiger Heintz spricht

Allerdings müsste sich Dominique Heintz im Falle eines 1. FC Köln Transfers ebenfalls mit Rolle des Ersatzmanns anfreunden. Viel besser als beim 1. FC Union wäre die Perspektive für den Routinier im RheinEnergieStadion nicht. Wäre er doch nur Innenverteidiger Nummer vier. Außerdem müsste der Abwehrroutinier, der die Erfahrung von 199 Spielen in der Bundesliga vorweisen kann, bei einem Wechsel nach Köln wohl auch Abstriche beim Gehalt in Kauf nehmen.

Eine Leihe von Heintz von Union Berlin zu den Geißböcken ist nicht möglich, da sein Arbeitspapier nur noch ein Jahr Gültigkeit besitzt. Und ob der 1. FC Köln gewillt ist, für einen Backup eine Ablöse hinzublättern, erscheint zumindest fraglich. Wenngleich Dominique Heintz, dessen Marktwert auf 1,2 Millionen Euro taxiert wird, für eine überschaubare Summe zu haben sein dürfte.

1. FC Köln macht sich bei Verteidiger-Suche keinen Druck

Für den 1. FC Köln würde eine Verpflichtung von Heintz, um den sich zuletzt auch vage 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte rankten, definitiv eine Absicherung, sollte es im Abwehrzentrum zu Ausfällen kommen. Allerdings setzen sich die FC-Verantwortlichen nicht unter Druck und lassen es betont ruhig angehen.

„Wir warten ab. Wir haben noch 14 Tage Zeit“, ließ Baumgart im „kicker“ mit Verweis auf das Transferfenster wissen und schob hinterher: „Wir sind akut nicht auf der Suche.“ Es darf zumindest bezweifelt werden, dass die 1. FC Köln und Union Berlin Transfergerüchte um Dominique Heintz noch einmal richtig Fahrt aufnehmen.