Transfergerüchte: Werder Bremen hat FCB-Youngster Malik Tillman im Visier

Montag, 24.07.2023 - 14:16 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der SV Werder Bremen sucht für das offensive Mittelfeld noch Verstärkung. Bedienen sich die Norddeutschen mal wieder beim FC Bayern? Entsprechende Bundesliga Transfernews machen die Runde, wonach Malik Tillman bei Werder Bremen thematisiert wird. Allerdings sollen noch diverse andere Teams, darunter zwei Bundesligisten, um den US-Amerikaner buhlen.

Werder Bremen Transfers mit dem FC Bayern München haben fast schon Tradition. Allein vier Spieler fanden in den letzten zehn Jahren den Weg von der Säbener Straße ins Weserstadion - so viele wie von keinem anderen Verein in diesem Zeitfenster. Nach zuletzt Marco Friedl und Lukas Mai könnte nun Malik Tillman der nächste Bayern-Akteur werden, für den es vom Süden Deutschlands in den Norden geht.

Bei Rangers aufgetrumpft: Werder befasst sich mit Malik Tillman

Denn wie „90min“ vermeldet, bekundet Werder Bremen Interesse an Malik Tillman. Dessen Name sei „in den vergangenen Wochen und Monaten bei diversen Meetings häufiger gefallen“, heißt es in der Transfernews. Fakt ist, dass sich SVW-Coach Ole Werner noch einen weiteren Spieler für das offensive Mittelfeld wünscht.

Der FC Bayern hatte Eigengewächs Tillman letzte Saison noch an die Glasgow Rangers verliehen, wo der 21-Jährige mit äußerst ansprechenden Leistungen zu gefallen wusste. Der Offensivakteur zählte beim schottischen Spitzenklub zum Stammpersonal und überzeugte in der Rolle des Spielmachers und Flügelstürmers mit 17 Scorerpunkten (12 Tore, 5 Vorlagen). Die Rangers wollten von der 6 Millionen Euro Kaufoption Gebrauch machen, doch der deutsche Rekordmeister legte sein Veto ein. Offenbar glauben die Bayern an das Potenzial des US-Nationalspielers, sodass eine erneute Leihe angestrebt wird. Oder es soll ein höherer Verkaufspreis erzielt werden.

Werder Bremen: Kommt Tillman als Amiri-Alternative?/h2>

Und so kommt der SV Werder ins Spiel. Und aufgrund der guten Geschäftsverbindungen der Nord-Süd-Rivalen auf dem Bundesliga Transfermarkt erscheinen die Werder Bremen Transfergerüchte um Tillman auch durchaus als realistisch. Wenngleich der gebürtige Nürnberger vor einer erneuten Leihe erstmal seinen Vertrag in München, der nur noch bis 2024 datiert ist, verlängern müsste. Wenngleich auch Kaufabsichten der Hanseaten nicht auszuschließen sind.

Allerdings gibt es zwei gewichtige Argumente, die gegen einen Wechsel von Malik Tillman nach Bremen sprechen. Zum einen gilt Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen weiterhin als Wunschkandidat. Zum anderen hat der SVW einige Konkurrenten im Tillman-Poker und dem Bericht zufolge ohnehin nur Außenseiterchancen.

Sind auch VfB Stuttgart & Eintracht Frankfurt an Tillman dran?

Neben Bremen sollen noch zwei Teams aus dem Ausland ein Auge auf Malik Tillman geworfen. Zudem bekunden angeblich insgesamt drei Bundesligisten Interesse. Einer davon ist scheinbar der SV Werder, zudem waren VfB Stuttgart Transfergerüchte und Eintracht Frankfurt Transfergerüchte zuletzt in dieser Personalie in Umlauf.

Wohin die Reise des talentierten Offensivakteurs führt, ist derzeit noch offen. Allerdings bahnt sich zeitnah eine Entscheidung an. Denn die Asien-Reise mit dem FC Bayern trat der Youngster laut „Sport 1“ nicht mit an. Die Zeichen stehen klar auf Trennung. Ob auf Leihbasis oder dauerhafter Verkauf, wird sich dann zeigen.