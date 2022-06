Werder Bremen Transfergerüchte: Offensivmann Zian Flemming im Gespräch

Dienstag, 21.06.2022 - 09:50 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen bekundet Interesse an Zian Flemming. Der flexible und torgefährliche Offensivmann von Fortuna Sittard, der sich mit einer bärenstarken Saison für höhere Aufgaben empfehlen konnte, passt auch durchaus ins gesuchte Profil der Grün-Weißen. Ist ein Werder Bremen Transfer von Flemming realistisch?

Lange buhlte der SV Werder Bremen intensiv um die Dienste von Daniel-Kofi Kyereh. Doch den offensiven Mittelfeldspieler vom Zweitligisten FC St. Pauli zieht es laut aktuellen Meldungen in der Bundesliga Gerüchteküche in den Breisgau. So haben sich die SC Freiburg Transfergerüchte um Kyereh in den letzten Tagen erhärtet, der Wechsel zum Sport-Club dürfte zeitnah in trockenen Tüchern sein.

Nach Kyereh-Korb: Holt Werder Bremen Zian Flemming aus Holland?

Doch Werder Bremen scheint bereits einen Plan B in der Hinterhand und eine passende Kyereh-Alternative auf dem Transfermarkt gefunden zu haben. Zian Flemming von Fortuna Sittard wird nun an der Weser gehandelt. Die entsprechenden Werder Bremen Transfergerüchte brachte das Portal „90min“ in Umlauf.

Und Flemming darf als spannende Personalie bezeichnet werden. Denn der 23-Jährige zeigte in Diensten von Fortuna Sittard in der abgelaufenen Saison teils herausragende Leistungen, was sich mit seinen statistischen Werten unterstreichen lässt.

Zian Flemming: Bremen-Kandidat mit starker Saison für Fortuna Sittard

So zeichnete sich Zian Flemming für zehn der insgesamt 36 Ligatore des niederländischen Erstligisten, der fast schon traditionell zu den Abstiegskandidaten der Eredivisie gehört, verantwortlich. Zudem bereitete der junge Niederländer noch vier Treffer vor. Damit hatte er gehörigen Anteil, dass Sittard gerade noch die Klasse halten konnte.

Abgesehen von seiner Torgefahr zeichnet sich der 1,85 Meter große und abschlussstarke Rechtsfuß, der aus der renommierten Jugendakademie von Ajax Amsterdam stammt, durch seine starke Technik, Spielübersicht und sehr gute Passqualität aus. Nach zwei Jahren bei Fortuna Sittard, in denen er in 62 Pflichtspielen 36 Scorerpunkte (25 Tore, 11 Vorlagen) sammelte, ist Zian Flemming reif für den nächsten Karriereschritt, der ihn durchaus ins Bremer Weserstadion und die Bundesliga führen könnte.

SV Werder: Fortuna Sittard bei Flemming verkaufsbereit

Vertraglich ist der flexible Offensivakteur, der neben seiner Stammposition im offensiven Mittelfeld auch als Mittelstürmer fungieren kann, noch bis 2024 an Fortuna Sittard gebunden. Die fällige Ablöse für einen SVW Transfer dürfte geschätzt bei mindestens 2 Millionen Euro liegen, die auch dem aktuellen Marktwert von Zian Flemming entspricht.

Sollte ein Interessent eine passende Offerte einreichen, wird Fortuna nach Aussagen von „Voetbal International“ seinem Leistungsträger keine Steine in den Weg legen. Allerdings steht Flemming nicht nur in Bremen auf der Liste. Es kursieren vage Transfergerüchte, wonach auch Feyenoord Rotterdam interessiert ist. Bereits im Winter soll es hingegen vor allem aus England loses Interesse gegeben haben. Etwa vom Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest, Huddersfield Town oder dem FC Millwall.