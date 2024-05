Transfergerüchte: Kehrt Keke Top nach einem Jahr bei S04 zu Werder Bremen zurück?

Sonntag, 26.05.2024 - 15:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bis jetzt hat sich der FC Schalke 04 recht zurückhaltend auf dem Transfermarkt gezeigt. Klar ist, dass Anton Donkor ablösefrei von Eintracht Braunschweig zu den Knappen wechseln wird. Ansonsten hat man mit Emmanuel Gyamfi, Tristan Osmani und mit Vitalie Becker drei Youngster aus der Knappenschmiede mit Profiverträgen ausgestattet.

Auf der Abgangsseite könnte sich laut Informationen des Portals „Liga-Zwei.de“ in Kürze etwas tun, denn Keke Topp scheint beim SV Werder Bremen ein Thema zu sein. Der 20-jährige ist kein Unbekannter bei den Nordlichtern. Wechselte der Mittelstürmer doch erst vor knapp einem Jahr von Werder zum FC Schalke.

Edeljoker Keke Topp vor Abschied bei S04?

Wie das besagte Portal berichtet, soll aus dem Umfeld Topps Stimmen laut werden, wonach es den Youngster wieder zu seinem Jugendverein zurückziehen soll. Beim FC Schalke 04 gilt der deutsche U20-Nationalspieler jedenfalls nicht als unverkäuflich. Schnappt Werder Bremen etwa zu?

Seit seinem Transfer nach Gelsenkirchen in die 2. Liga entwickelte sich das Talent weiter. So durfte er bei den Profis in der abgelaufenen Spielzeit in 25 Partien mitwirken. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass er meist von der Bank kam. Lediglich 11 Mal durfte Keke Topp von Beginn ran. Im DFB-Pokal stand er indes nicht im Kader. Sowohl gegen Eintracht Braunschweig in der 1. Runde als auch gegen den FC St. Pauli musste er auf der Tribüne Platz nehmen.

Werder Bremen verfolgt Entwicklung von Topp

Wettbewerbsübergreifend durfte er für Königsblau 30 Einsätze feiern (6 Tore / 5 Vorlagen). Wenn man bedenkt, dass Topp zumeist als Joker agieren musste, ist seine Torausbeute durchaus beachtlich. Seine Entwicklung hat man anscheinend auch weiterhin bei Werder Bremen verfolgt.

Dies wirkte sich auch auf seinen Marktwert aus. Wurde dieser vor einem Jahr noch auf eine halbe Million Euro taxiert, liegt dieser aktuell bei 1,5 Millionen Euro. Der FC Schalke 04 muss sich hingegen bei einem ernsthaften Werder-Interesse mit einem Verkauf anfreunden, denn Topps Vertrag besitzt nur noch eine Gültigkeit bis zum Sommer 2025. Es droht im schlimmsten Fall ein ablösefreier Transfer.

Schalke 04 ist auf Transfererlöse angewiesen

Die angespannte finanzielle Situation auf Schalke lässt zudem kaum einen ablösefreien Wechsel erklären. Schalke 04 ist auf das Geld angewiesen. Sportlich gesehen wäre ein Topp-Abschied aus der Veltins-Arena ein sportlicher Rückschlag, denn das Talent ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen.

Beim SV Werder Bremen würde man den Youngster sicherlich gerne wieder in den eigenen Reihen wissen. 2013 kam Keke Topp nach Bremen und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsteams. Nun könnte es also zur Wiedervereinigung beider Seiten kommen, sofern sich die Werder Bremen Transfergerüchte bewahrheiten sollten.