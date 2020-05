Transfergerüchte: Unions Rafal Gikiewicz Thema beim FC Augsburg?

Mittwoch, 06.05.2020 - 10:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dass sich die Wege zwischen dem 1. FC Union Berlin und deren Keeper Rafal Gikiewicz nach Saisonende trennen werden, ist seit letzter Woche bekannt. Der Verein ging schlussendlich auf die finanziellen Forderungen des 32-jährigen Polens nicht ein, der 2018 zu den Eisernen wechselte, und somit endet sein Vertrag bei den Berlinern, die mit Gikiewicz erstmalig den Aufstieg in die Bundesliga feierten.

Der Weg für einen neuen Verein ist also frei und zuletzt bebte die Transfermarkt Gerüchteküche, als es hieß, dass der Hamburger SV intern den Namen de 1,90m großen Torwarts diskutieren würde. Zuvor wurde er angeblich über einen Mittelsmann dem HSV angeboten.

Beerbt Gikiewicz etwa Thomas Koubek?

Für Rafal Gikiewicz wäre es wohl seine letzte Chance, einen „großen“ Vertrag abzugreifen, denn mit seinen 32 Jahren biegt er auf das letzte Stück seiner Karriere ein. Anders als bei einem Feldspieler können gute Torhüter noch locker bis 38 Jahren im Kasten stehen und mit soliden Leistungen glänzen. Das weiß auch Gikiewicz, der sich nun auf der Suche nach einem neuen Verein befindet.

Dabei bringt die „Sport Bild“ ein interessantes Transfergerücht in Umlauf. Demnach habe man erfahren, dass man sich beim FC Augsburg mit dem polnischen Nationalspieler beschäftigt. Hintergrund: Man ist mit den gebotenen Leistungen von Stammtorhüter Tomas Koubek nicht zufrieden. Wettbewerbsübergreifend musste der Tscheche diese Saison in 24 Einsätzen satte 51 Mal hinter sich greifen.

Koubek-Missverständnis beim FC Augsburg

Natürlich ist hierbei auch das Abwehrverhalten des FC Augsburg zu kritisieren, jedoch trägt Koubek maßgeblichen Anteil an der desolaten Verteidigung. Koubek kam als zweitteuerster Transfer im Sommer vergangenen Jahres für 7,5 Millionen Euro aus Rennes. Dass er diese Summe wert ist, konnte der Schlussmann nur selten beweisen.

Nun schaut man sich bei den Fuggerstädtern nach einem neuen Keeper um, der die Defensive zu mehr Stabilität führen kann. Rafal Gikiewicz wäre so jemand, denn auch in der Bundesliga macht er seine Sache mehr als gut. Auf der Linie stark und mit einer hervorragenden Reaktionsfähigkeit ausgestattet, brachte er schon den einen oder anderen Top-Stürmer zum Verzweifeln.

Torwartsuche: Augsburg hat wohl auch Gikiewicz im Sinn

Bei den Eisernen hätte man gerne mit dem Aufstiegshelden verlängert! Nun schaut sich der Keeper nach dieser Spielzeit nach Alternativen um. Diese könnte mit dem FC Augsburg möglicherweise gefunden worden sein. Bisher ist es nur ein FC Augsburg Transfergerücht, bei dem sicherlich noch einiges an Gesprächen stattfinden müsste.

Für einen Wechsel zum FCA spricht jedoch, dass der Transfer von Rafal Gikiewicz ablösefrei ablaufen würde. Das Risiko ist also sehr überschaubar. Für Gikiewicz selbst wie es wichtig, auch in der kommenden Saison in der Beletage des deutschen Fußballs zu spielen. Der FC Augsburg kämpft um den Klassenerhalt. Aktuell steht das Team auf Platz 14 der Tabelle. 9 Punkte Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz lassen den Klassenerhalt in greifbare Nähe rücken.