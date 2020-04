Transfergerüchte: Hamburger SV wurde Rafal Gikiewicz (Union Berlin) angeboten

Mittwoch, 29.04.2020 - 12:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Liaison zwischen dem 1. FC Union Berlin und Keeper Rafal Gikiewicz war seit seinem Wechsel im Sommer 2018 nach Köpenick von Erfolg gekrönt. Der Klub schaffte erstmals den Aufstieg in die Bundesliga, an dem der polnische Torwart maßgeblichen Anteil besitzt. Bei den Eisernen genießt er längst Kultstatus, umso groß dürfte die Freude im Verein sein, wenn der polnische Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag verlängern würde.

Bisher stocken die Vertragsverhandlungen zwischen beiden Parteien. Zum einen, weil Gikiewicz sich einen Vertrag wünscht, der lediglich für die Beletage des deutschen Fußballs gilt und zum anderen, weil man beim FCU eben doch sowohl für die erste als auch für die 2. Bundesliga plant.

Vertragsgespräche mit Union Berlin stocken

Mit dieser Taktik ist der Klub bisher hervorragend gefahren, denn im Falle eines Abstiegs, müsste man kaum einen Spieler ablösefrei gehen lassen. Trainer Urs Fischer hätte sogar seinen Erstligakader beisammen, um einen Wiederaufstieg anzugehen. Von diesem Szenario ist man beim 1. FC Union Berlin zum Glück sehr weit entfernt. Der Klassenerhalt sollte, wenn nicht der totale Einbruch erfolgt, fast schon sicher sein.

Dennoch steht die Vertragsverlängerung mit Rafal Gikiewicz im Raum. Kürzlich wurde der Union-Keeper über einen Mittelsmann den Rivalen aus Charlottenburg angeboten. Für Gikiewicz ein Transfer, der niemals stattfinden wird, wie er auch gegenüber dem „Kicker“ mitteilte: „Ich habe abgesagt. Für kein Geld könnte ich das verkaufen, was ich mit Union erreicht habe.“

Gikiewicz-Absage an Hertha BSC

Seine Entscheidung zeugt von Intelligenz, denn ein Transfer zu Hertha BSC hätte ihm seinen Heldenstatus zunichte gemacht. Nun scheinen sich erneut Mittelsmänner herangemacht haben, den 32-jährigen dem Hamburger SV angeboten zu haben. Beim HSV habe man sich scheinbar auch mit dieser Personalie auseinandergesetzt und einen möglichen Transfer von Gikiewicz intern diskutiert.

Beim Hamburger SV steht aktuell Daniel Heuer Fernandes im Tor der Rothosen. Die Verträge von Julian Pollersbeck und Tom Mickel laufen noch bis 2021. Pollersbeck wusste in der Vergangenheit oftmals nicht zu überzeugen. Seine Leistungen waren oft nicht konstant, sodass er seinen Platz zwischen den Pfosten räumen musste.

Hamburger SV thematisiert Personalie Gikiewicz

Indes ist man aber beim Hamburger SV von seinen Fähigkeiten überzeugt, sodass man ihn eigentlich halten möchte. Die Transfermarkt Gerüchteküche brodelt dennoch regelmäßig, wenn es um Pollersbeck geht. Die Hamburger SV Transfergerüchte um den 25-jährigen reißen jedenfalls nicht ab.

Die Torwartfrage scheint dennoch nicht zu 100% geklärt zu sein beim Zweitligisten aus dem hohen Norden. Auch wenn das Thema Rafal Gikiewicz erstmal hintenangestellt wurde, ist ein Transfer nicht gänzlich vom Tisch. Die Union Berlin Transfergerüchte werden sich auch in den kommenden Wochen vermehrt um Rafal Gikiewicz drehen. So lange jedenfalls, bis sein Vertrag beim 1. FC Union Berlin verlängert wurde oder er eben doch die Eisernen nach zwei Jahren im Stadion An der Alten Försterei verlässt. Fakt ist, sollten sich die Parteien Gikiewicz und Union Berlin nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, so wäre der Pole nach der Saison ablösefrei zu haben.