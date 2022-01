Transfergerüchte: VfL Wolfsburg an Flügelflitzer Francis Amuzu interessiert

Mittwoch, 26.01.2022 - 09:08 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Trotz sportlicher Talfahrt hat der VfL Wolfsburg bislang die Füße auf dem Transfermarkt stillgehalten. Das könnte sich kurzerhand noch ändern. Laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte haben die Niedersachsen ein Auge auf Flügelstürmer Francis Amuzu vom RSC Anderlecht geworfen. Der 22-Jährige ist allerdings europaweit begehrt.

Der Krisen-Klub VfL Wolfsburg wartet in der Bundesliga seit nunmehr neun Spielen auf einen Sieg, holte in dieser Spanne mickrige zwei (!) von möglichen 27 Punkten und ist in der Tabelle auf den 15. Platz abgeschmiert. Vor allem in der Offensive drückt der Schuh der Kohfeldt-Elf.

Everton, Rangers, Nizza: Viel Konkurrenz für Wolfsburg bei Stürmer Amuzu

Kein Tor in den letzten vier Partien und mit gerade einmal 17 Treffern stellen die Wölfe gemeinsam mit Schlusslicht und kommenden Gegner Greuther Fürth ligaweit die ungefährlichste Offensivabteilung. Nun könnte Francis Amuzu dem zahnlosen Wölfe-Sturm zu mehr Biss verhelfen. Zumindest wird der Flügelstürmer mit Wolfsburg in Verbindung gebracht.

Die VfL Wolfsburg Transfergerüchte brachte die renommierte „L’Équipe“ aus Frankreich in Umlauf. Wie das Blatt berichtet, gehört der strauchelnden Bundesligist zu einer Reihe von Klubs, die den jungen Belgier ghanaischer Abstammung noch im Winter verpflichten wollen. Darüber hinaus werden der FC Everton aus der Premier League, die Glasgow Rangers sowie der OGC Nizza aus Frankreich in diesem Transfergerücht aufgeführt. Vor allem Nizza sei heiß auf Amuzu.

Wolfburg-Flirt Francis Amuzu: Kein Stammspieler, aber gute Statistiken

Derzeit verdient Francis Amuzu sein Geld beim RSC Anderlecht, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Der Marktwert des nur 1,70 Meter großen Flügelstürmers wird auf 3,8 Millionen Euro taxiert. Beim belgischen Rekordmeister, für die der Wolfsburg-Flirt schon seit seiner Jugend spielt, gehört Amuzu allerdings nicht zum Stammpersonal.

Lediglich in sieben seiner bisherigen 21 Ligaeinsätze wurde der pfeilschnelle Stürmer von RSC-Coach Vincent Kompany in die Startelf beordert. Dennoch ist die Ausbeute von sieben Scorerpunkten (4 Tore, 3 Vorlagen) durchaus vorzeigbar. Und trotz seines jungen Alters kann Francis Amuzu immerhin die Erfahrung von 133 Pflichtspielen (12 Tore, 15 Vorlagen) für den RSC Anderlecht vorweisen.

VfL Wolfsburg: Roadrunner Francis Amuzu neuer Baku-Konkurrent?

Der belgische U21-Nationalspieler, der als sehr arbeitswilliger und taktisch hervorragend geschult beschrieben wird, fühlt sich auf der rechten Außenseite am wohlsten. Francis Amuzu kann aber auch auf dem linken Flügel stürmen, wo er regelmäßig mit über 35 km/h sprintet.

Ob der Roadrunner kurzfristig den VW-Klub verstärkt und ein VfL Wolfsburg Transfer auf der Zielgeraden des Winter-Transferfensters zustande kommt, bleibt abzuwarten. Doch in der kriselnden VfL-Offensive könnte Francis Amuzu auf der rechten Außenbahn vor allem auf den formschwachen Ridle Baku und Hertha-Leihgabe Dodi Lukebakio den Druck erhöhen. In der Bundesliga Gerüchteküche ist der Belgier kein Unbekannter. Im vergangenen März machten Eintracht Frankfurt Transfergerüchte die Runde, wonach Amuzu als potenzieller Kostic-Nachfolger bei der SGE im Gespräch war.