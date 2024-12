Transfergerüchte: Union Berlin heiß auf Kölns Dejan Ljubicic

Mittwoch, 04.12.2024 - 16:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verliert der 1. FC Köln spätestens im Sommer Dejan Ljubicic? Der Österreicher wird aktuell mit dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht, wo ein gewisser Horst Heldt für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist. Der Ex-Kölner hat wohl ein Auge auf den Sechser geworfen, der beim Effzeh noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 besitzt.

Laut aktuellen Union Berlin Transfergerüchten, die die „Sport Bild“ derzeit streut, soll sich Dejan Ljubicic in die Notizblöcke der Eisernen gespielt haben. Aber auch der VfL Wolfsburg soll starkes Interesse an einer Verpflichtung des 27-jährigen gezeigt haben. Ljubicic selbst soll wohl auch nicht bereit sein, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern, was die Transfermarkt Gerüchteküche weiter anheizt.

Beerbt Ljubicic Trimmel bei Union Berlin?

Doch der Reihe nach, denn der gelernte Sechser ist beim 1. FC Köln unter Trainer Gerhard Struber gesetzt und darf dort als Allzweckwaffe agieren. Eigentlich ist Dejan Ljubicic als Sechser geführt, doch auf seiner Lieblingsposition kam er in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz. Der gebürtige Wiener wurde zumeist im rechten Mittelfeld eingesetzt und durfte zudem auch als Rechtsaußen und im offensiven Mittelfeld mitwirken.

Genau jene Flexibilität passt ins hervorragend ins Anforderungsprofil des 1. FC Union Berlin. Auf der Rechtsverteidigerposition könnte der Mittelfeldspieler Christopher Trimmel beerben und zugleich als Schienenspieler fungieren. Unklar ist, wie lange sein Landsmann noch bei den Köpenickern spielen wird, auch wenn dieser seit über 10 Jahren quasi zum Inventar gehört.

1. FC Köln droht ablösefreier Abschied

Dem 1. FC Köln droht im schlimmsten Fall ein ablösefreier Abschied im Sommer. Gut möglich also, dass Ljubicic im Winter den Verein verlassen wird. Beim Effzeh hofft man indes auf eine Ablöse zwischen ein bis zwei Millionen Euro. Geld, welches die Berliner allemal aufbringen könnten, sofern das Interesse verbrieft wäre.

In der laufenden Saison musste der Rechtsfuß aufgrund einer Erkältung und einer Mandelentzündung vier Spiele pausieren, gehörte aber im Anschluss wieder zur Startelf. Wettbewerbsübergreifend durfte Ljubicic in 11 Partien mitwirken, in denen ihm 2 Tore und 3 Torvorlagen gelingen sollten.

VfL Wolfsburg ebenfalls interessiert

Auch beim VfL Wolfsburg hat er mit seinen Leistungen anscheinend Anklang gefunden. Dort hofft man auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer, nachdem es angeblich bereits zwei Treffen mit dem Mittelfeldspieler gab. Schon seit Längerem sind die Wölfe am ehemaligen österreichischen Nationalspieler interessiert.

Kommt ihnen Union Berlin in die Quere? Die Berliner strecken ebenfalls ihre Fühler aus. Gut möglich, dass man bereits in diesem Winter bei Ljubicic Nägel mit Köpfen machen wird. Der 9-fache Ex-Nationalspieler kam im Sommer 2021 zum 1. FC Köln und könnte den Klub nun also ablösefrei verlassen. Bisher lehnte er alle Vertragsgespräche mit den FC-Verantwortlichen ab.