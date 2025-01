Transfergerüchte: Hannover 96 denkt über Transfer von Behrens nach

Donnerstag, 16.01.2025 - 15:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche brodelt nicht nur in der Bundesliga, sondern auch im deutschen Fußball-Unterhaus der 2. Liga. Vor allem Hannover 96 befindet sich auf der Suche nach Verstärkungen im Sturm. Zwar liegen die Niedersachsen auf Platz 7 der Tabelle, aber mit nur 22 Treffern zeigt sich deren Offensive bisher recht harmlos.

Kein Wunder also, dass sich die 96-Bosse nach einem neuen Stürmer umschauen. Dieser könnte nur rund 100 Kilometer entfernt in Wolfsburg zu finden sein, wie die „Bild“ herausgefunden hat. Hannovers Sportchef Marcus Mann bestätigte indes das Hannover 96 Transfergerücht, wonach man sich mit dem Dauerreservisten des VfL Wolfsburg Kevin Behrens beschäftigen würde.

Marcus Mann bestätigt Gerücht um Behrens

Beide sind seit Jahren befreundet und stehen im regelmäßigen Kontakt zueinander. Auf die Frage, was an diesem Transfergerücht dran sei, antwortete Mann Folgendes: „Das gehört ja zu meinem Job“. Auch wenn das Interesse von Hannover 96 vorhanden ist, scheint eine sofortige Lösung kaum umsetzbar zu sein.

Aktuell scheitert es an den finanziellen Mitteln, denn Kevin Behrens soll beim VfL Wolfsburg stolze zwei Millionen Euro im Jahr verdienen. Sein Vertrag bei den Wölfen läuft allerdings auch im Sommer aus, sodass auch ein Leihgeschäft nicht infrage kommen kann. Beim Zweitligisten müsste man darauf hoffen, dass Behrens auf einen Teil seines Gehalts verzichtet.

Behrens beim VfL Wolfsburg chancenlos

Selbst wenn sich der VfL Wolfsburg dazu durchringen könnte, die Hälfte des Gehalts zu übernehmen, kann sich Hannover 96 eine Festverpflichtung finanziell nicht leisten. Marcus Mann: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Tür für eine feste Verpflichtung noch keinen Spalt aufgegangen“.

Ein möglicher Transfer scheint dennoch nicht gänzlich vom Tisch zu sein, doch es müssen kreative Lösungen her. Behrens selbst hat beim VfL Wolfsburg keine Zukunft mehr, wie auch Trainer Ralph Hasenhüttl gegenüber den Medien zugibt: „Es ist oft so, dass einfach die Spielzeit nicht ausreichend ist. Und wenn es dann keine andere Lösung gibt, als ihn gehen zu lassen, dann ist es halt so.“

Behrens sucht neuen Verein

Für Kevin Behrens wäre ein Wechsel an die alte Wirkungsstätte jedoch die Möglichkeit für einen Neuanfang. Beim Bundesligisten durfte er bisher in 9 Kurzeinsätzen in dieser Saison ran. Lediglich einen Treffer konnte der Kurzzeit-Nationalspieler (3-Minuten-Einsatz) beisteuern.

Zu wenig für den VfL Wolfsburg, der den Vertrag mit dem 33-jährigen nicht über den Sommer hinaus verlängern dürfte. Behrens selbst möchte zudem bei seinem neuen Verein am liebsten einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben, sofern er in diesem Winter seinen aktuellen Klub verlassen sollte. Für den VfL Wolfsburg wäre es zudem die letzte Möglichkeit, mit dem Transferflops des vergangenen Winters Kasse zu machen.