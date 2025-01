Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach, Stuttgart & Wolfsburg jagen Van den Bosch

Dienstag, 14.01.2025 - 11:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf dem winterlichen Transfermarkt ist derzeit viel los. Kein Wunder, denn bis Ende Januar lässt sich noch die eine oder andere Verstärkung an Land ziehen. Dies hat man anscheinend auch bei Borussia Mönchengladbach vor, wie das Medium „GVA“ berichtet. Demnach scheint man sich mit Zeno van den Bosch zu beschäftigen.

Der Belgier steht allerdings auch bei anderen Klubs aus der Bundesliga auf dem Zettel, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken kann. So wird indes der VfB Stuttgart und Ligakonkurrent VfL Wolfsburg als potenzieller Abnehmer des 21-jährigen Innenverteidigers gehandelt. Die Liste derer, die ihre Fühler nach dem Abwehrjuwel ausstrecken ist also nicht unbedingt kurz.

Gladbach mit zweiten Anlauf bei van den Bosch?

Bereits Ende August hatten die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach starkes Interesse an einer Verpflichtung von Zeno van den Bosch gezeigt. Doch ein Transfer kam nicht zustande, da sein Verein Royal Antwerpen so schnell keinen passenden Ersatz für den Abwehrspieler finden konnte.

Nun tauchen erneut aktuelle Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte um den jungen Innenverteidiger auf, wonach man sich abermals um ihn bemühen soll. Van den Bosch hätte wohl bei einem Abschied von Ko Itakura den Japaner ersetzen sollen. Am Ende blieb Itakura den Fohlen erhalten, doch das Interesse an Zeno van den Bosch bleibt anscheinend bestehen.

VfB Stuttgart buhlt ebenfalls um van den Bosch

Van den Bosch selbst hat jedoch mehrfach angedeutet, bis zum Saisonende bei seinem Klub Royal Antwerpen bleiben zu wollen. Nur bei einem entsprechenden Angebot dürfte ein Wintertransfer zu realisieren sein. Aktuell steht der 21-jährige noch bis zum Sommer 2026 beim belgischen Traditionsklub unter Vertrag und spätestens im Sommer müssten sich die Belgier mit einem Verkauf des Talents beschäftigen, um nicht gänzlich ohne Ablöse dazustehen.

Bei einem Marktwert von rund 8 Millionen Euro dürften die Verantwortlichen von Royal Antwerpen eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich fordern. Geld, welches Borussia Mönchengladbach nicht haben dürfte, ohne einen Leistungsträger im Sommer zu verkaufen. Beim VfB Stuttgart hingegen könnte man sich den Transfer wohl leisten.

VfL Wolfsburg auch im Rennen

Auch die Schwaben sollen am Innenverteidiger dran sein, wie derzeit berichtet wird. Die Brustringträger suchen indes nach Verstärkungen für die Abwehrzentrale. Zeno van den Bosch könnte also bei einem Wechsel direkt ein Kandidat für die erste Elf beim VfB Stuttgart sein.

Neben den VfB Stuttgart Transfergerüchten tauchen auch jene um den VfL Wolfsburg auf. Auch die Wölfe sollen am belgischen U21-Nationalspieler Interesse zeigen. Van den Bosch selbst wird wohl spätestens im Sommer seinen Verein verlassen, um den nächsten Karriereschritt anzugehen. Landet er am Ende in der Bundesliga?