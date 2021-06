Transfergerüchte: Verliert der 1. FC Köln Ellyes Skhiri an West Ham United?

Mittwoch, 16.06.2021 - 12:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dem Abstieg in die 2. Liga ist der 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison noch einmal entkommen. Nun geht es um die Kaderplanung für die anstehende Saison und mehr denn je wird befürchtet, dass Ellyes Skhiri in der Domstadt nicht zu halten sein wird. Der 26-jährige Tunesier wird seit geraumer Zeit mit verschiedenen Klubs in Europa in Verbindung gebracht.

Erneut tauchen 1. FC Köln Transfergerüchte um den Sechser auf, der den Effzeh möglicherweise im anstehenden Sommer verlassen könnte. So berichtet die britische „Daily News“ über das vermeintliche Interesse eines weiteren Klubs aus der englischen Premier League.

West Ham United streckt Fühler aus

Namentlich genannt wird hierbei West Ham United! Eigentlich ist man auf der Suche nach einem Neuner, der Sebastian Haller ersetzen könnte, der bekanntlich mittlerweile bei Ajax Amsterdam untergekommen ist. Dennoch wird auch ein Stabilisator für die Defensive gesucht und Ellyes Skhiri könnte genau dieses Puzzleteil sein, welches die „Hammers“ suchen.

Dem englischen Transfergerücht zufolge soll Trainer David Moyes auf Skhiri aufmerksam geworden sein. Vor allem am 9. Spieltag glänzte der tunesische Nationalspieler in der Partie gegen Borussia Dortmund mit zwei Treffern, als er den BVB quasi im Alleingang abschoss.

Skhiri ähnelt Soucek

In der Bundesliga traf der defensive Mittelfeldspieler in 32 Partien 5 Mal und steuerte drei weitere Torvorlagen bei. Und auch in der Relegation gegen Holstein Kiel, als man das Rückspiel mit 5:1 gewann, war Skhiri erneut zur Stelle. Auch wenn der Rechtsfuß in der Innenverteidigung und auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden kann, absolvierte er alle 37 Einsätze auf der Sechs.

West Ham United denkt wohl über einen Transfer von Skhiri nach, der Tomas Soucek stark ähnelt. Allerdings sind die Hammers nicht die einzigen, die ihre Fühler nach dem 1,85m großen Defensivspieler ausgestreckt haben.

FC Chelsea & Atalanta Bergamo ebenfalls an Skhiri dran?

In den letzten Wochen tauchten weitere Bundesliga Transfergerüchte in der Transfermarkt Gerüchteküche rund um Ellyes Skhiri auf. Demnach wird der Tunesier mit französischen Wurzeln auch Ligakonkurrent FC Chelsea in Verbindung gebracht.

Neben den Interessenten von der Insel schwirren auch Serie A Transfergerüchte rund um Skhiri umher. So wird indes Atalanta Bergamo als potenzieller Abnehmer für den 26-jährigen gehandelt, der beim 1. FC Köln allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023 besitzt.

20 Mio.€ Ablöse? – Sevilla & Lyon interessiert?

Angeblich fordern die Verantwortlichen des 1. FC Köln wohl rund 20 Millionen Euro Ablöse für ihren Sechser, der im Abstiegsfall für schlappe 9 Millionen Euro den Klub hätte verlassen können. Und auch aus der spanischen La Liga hört man immer wieder vom Interesse des FC Sevilla.

Ebenso wäre auch eine Rückkehr in die französische Ligue 1 Thema. Olympique Lyon reiht sich nämlich ebenfalls in die Liste der Interessenten ein. Für den 1. FC Köln wäre ein Abgang schmerzlich. Auf der anderen Seite könnte der Klub mit einem warmen Geldregen rechnen, wodurch der Abschied von Ellyes Skhiri kompensiert werden könnte.