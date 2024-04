Transfergerüchte: Union Berlin, Werder & Gladbach heiß auf Enis Destan

Mittwoch, 24.04.2024 - 11:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Stürmersuche hat bei einigen Klubs der Bundesliga höchste Priorität. Man denke da nur an den 1. FC Union Berlin. Die Berliner sind in der Offensive zu harmlos und müssen zur neuen Saison dringend nachrüsten. Dabei helfen könnte Enis Destan, zu dem es eine interessante Vorgeschichte gibt.

Laut dem türkischen Transfer-Experten Serhat Kantoglu sollen sich die Berliner mit dem 21-jährigen Mittelstürmer befassen. Interessant: Bereits im Mai 2021 tauchten erstmals Union Berlin Transfergerüchte rund um Destan auf. Damals stand er bei Altinordu unter Vertrag. Ein Wechsel kam bekanntlich nicht zustande.

Union Berlin bereits vor 3 Jahren an Destan interessiert

Im Sommer 2022 verließ er seinen Jugendklub, um sich Trabzonspor anzuschließen. Um mehr Spielanteile zu erhalten, verlieh man das damalige Talent nach Polen zu Warta Posen, wo er jedoch keinen bleibenden Eindruck hinterließ. Seit vergangenem Sommer ist er zurück bei Trabzonspor und macht gleichzeitig mit soliden Leistungen auf sich aufmerksam.

Scheinbar hat man das Sturmtalent nicht aus den Augen gelassen, denn glaubt man den aktuellen Meldungen der Transfermarkt Gerüchteküche, so soll man bei den Eisernen weiterhin Interesse an einem Transfer des Mittelstürmers haben. Kein Wunder, denn im Angriff der Köpenicker ist der Wurm drin und Enis Destan könnte das Problem in der Offensive lösen.

Werder Bremen sucht Füllkrug-Ersatz

In der laufenden Saison kommt Destan auf 29 Einsätze in der türkischen Süper Lig. Hierbei erzielte der junge Angreifer 6 Tore und bereitete 4 weitere Treffer vor. Wettbewerbsübergreifend kommt türkische U21-Nationalspieler gar auf 33 Einsätze (9 Tore / 5 Vorlagen). Zuletzt traf er am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg über Kayserispor und steuerte zudem eine Torvorlage bei. FCU-Trainer Nenad Bjelica kennt Enis Destan noch aus seiner Zeit beim Traditionsklub, was die Chancen auf einen Transfer erhöhen dürfte.

Seine Leistungen sind jedoch auch anderen Bundesligisten nicht verborgen geblieben. Vor allem Werder Bremen befindet sich nach dem Abschied von Niclas Füllkrug auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Abschrecken könnte den Klub jedoch die zu erwartende Ablöse, da der Vertrag des 21-jährigen erst im Februar vorzeitig bis 2028 verlängert wurde. Bei einem Marktwert von rund 4,5 Millionen Euro, wäre der 1,86 Meter große Stürmer nicht unbedingt günstig zu haben.

Borussia Mönchengladbach mischt mit

Neben den Werder Bremen Transfergerüchten tauchen auch Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte auf. Die Gladbacher sollen ebenfalls ihre Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt haben. Hierbei müsste jedoch erst Platz im Kader geschaffen werden, denn Borussia Mönchengladbach hat aktuell vier Stürmer für die Zentrale im Kader.

Jordan wird den Klub verlassen und bei Union Berlin zurückerwartet. Alassane Plea ist ein Verkaufskandidat – Bedarf bestünde also durchaus. Vor allem der Plea-Verkauf könnte das nötige Kleingeld für einen Transfer des jungen Stürmers erbringen.