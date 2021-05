Transfergerüchte: SC Freiburg, Hertha & Union Berlin denken an Enis Destan

Samstag, 29.05.2021 - 10:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit Blick auf die kommende Saison nimmt die Kaderplanung bei den meisten Bundesligisten in den kommenden Wochen so richtig Fahrt auf. Union Berlin ist in dieser Hinsicht bereits recht weit. So haben die Eisernen schon 5 Spieler verpflichten können. Vergessen darf man auch nicht, dass indes 9 Spieler den Verein verlassen werden.

Man befindet sich natürlich erneut im Umbruch, was jedoch eingeplant war. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Union Berlin Transfergerüchte aktuell wie Pilze aus dem Boden sprießen. Erst gestern berichteten wir über das Transfergerücht um Shon Weissman, der mit den Köpenickern in Verbindung gebracht wurde.

Enis Destan mit 18 Jahren für die Türkei berufen

Die Transfer Gerüchteküche ist am Brodeln, auch weiterhin in Sachen 1. FC Union Berlin! So berichten türkische Medien aktuell über einen jungen Mann, der in der zweiten türkischen Liga mit seinen Leistungen über die Landesgrenzen der Türkei auf sich aufmerksam macht. Die Rede ist von Enis Destan, der bei Altinordu FK unter Vertrag steht.

Nur eingefleischte Fans und Kenner des türkischen Fußballs dürften den Namen kennen. Enis Destan ist 18 Jahre alt, Mittelstürmer aktueller U21-Nationalspieler seines Landes. Zudem wurde er bereits in den A-Kader der dortigen Nationalmannschaft berufen. Sein Debüt dürfte also demnächst anstehen.

1. FC Union Berlin bereits in Verhandlungen mit Destan?

Interessant ist an dem Spieler, dass er mit seinen 18 Jahren in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 30 Partien satte 14 Tore erzielte. Zudem legte er auch noch drei weitere Treffer auf. Mit seinem Klub steht er auf einem Play-off-Platz und spielt um den Aufstieg in die Süper Lig.

Bei Altinordu FK gehört er trotz seines jungen Alters zu den Stammspielern unter Trainer Hüseyin Eroglu! Der Verein würde Enis Destan nur zu gerne halten, was nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich ist. Angeblich soll der 1. FC Union Berlin bereits erste Verhandlungen mit dem Management des Mittelstürmers aufgenommen haben.

SC Freiburg ebenfalls mit von der Partie

Und auch der SC Freiburg hat wohl seine Fühler nach dem 1,85m großen Rechtsfuß ausgestreckt, wenn man den aktuellen SC Freiburg Transfergerüchten Glauben schenken kann. Bis jetzt hat Enis Desta noch keinen Vertrag bei einem neuen Verein unterschrieben und wie es scheint, hat er die Qual der Wahl.

Zum SC Freiburg passt, dass Desta jung, entwicklungsfähig und bereits U-Nationalspieler ist. Also genau das Beuteschema des Sportclubs. Gut möglich also, dass die Breisgauer ebenfalls um die Dienste des Angreifers buhlen.

Hertha BSC streckt Fühler aus

Neben den beiden genannten Bundesligisten wird Enis Destan auch mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Für die Alte Dame wäre ein Transfer finanziell kein Problem, denn mit den „Windhorst-Millionen“ im Rücken, kann sich der Klub einiges auf dem Transfermarkt erlauben.

Die Frage ist nur, würde man Destan auch die Zeit geben, sich in Charlottenburg zu entwickeln? Zudem ist noch nicht klar, wie Fredi Bobic den Kader für die kommende Saison planen wird. Gut möglich also, dass man sich beim türkischen U21-Nationalspieler etwas beeilen sollte.

Fenerbahce, Galatasaray, Lille & Co nehmen Destan ins Visier

Mit Fenerbahce Istanbul und Galatasaray gibt es indes wohl auch Konkurrenz aus der türkischen Süper Lig, die um das aufstrebende Talent werben. Weitere Interessenten soll es zudem auch aus der italienischen Serie A geben, wie die türkischen Medien berichten!

So wird beispielsweise Hellas Verona, Genua und Sassuolo als mögliche Ziele genannt. Und auch aus der französischen Ligue gibt es anscheinend Beobachter: Stades Rennes und der französische Meister OSC Lille sollen ebenfalls ein Auge auf den 18-jährigen Mittelstürmer geworfen haben.

Destan auch als Innenverteidiger einsetzbar

Aus Sicht von Enis Destan könnte das anstehende Transferfenster heiß werden. Er wird mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht. Eine Ablöse könnte sich dennoch im unteren Millionenbereich bewegen, da sein Marktwert aktuell bei rund 900.000 Euro liegt (Quelle Transfermarkt.de).

Bis zum Sommer 2024 ist er noch an Altinordu FK gebunden, sodass auf jeden Fall eine Ablöse für ihn fällig werden dürfte. Ein interessanter Fakt zum Schluss: Enis Destan kann nicht nur als Mittelstürmer eingesetzt werden, sondern auch in der Innenverteidigung. Ein spannendes Detail zu seinen Fähigkeiten.