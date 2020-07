Transfergerüchte: Wie Ernst ist es? Pollersbeck vom HSV zu Union Berlin?

Montag, 20.07.2020 - 17:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Torwartsuche beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin geht scheinbar in die nächste Runde. So will der „kicker“ erfahren haben, dass die Eisernen mit Julian Pollersbeck einen weiteren Kandidaten ausgemacht haben, der eventuell nach Köpenick wechseln könnte.

Bisher sind einige Namen an der Alten Försterei gefallen, an denen der Klub scheinbar Interesse gezeigt haben soll. Getan hat sich in dieser Hinsicht allerdings noch nicht. Passieren wird aller Voraussicht schon etwas im Kasten der Berliner.

Folgt Pollersbeck auf Gikiewicz?

Seitdem klar ist, dass die bisherige Nummer 1 Rafal Gikiewicz den FCU in Richtung des FC Augsburg verlassen wird, wird über einen Transfer eines neuen Schlussmanns spekuliert. Vor allem der Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert sagte bereits, dass man sich auf der Torhüterposition neu aufstellen werde.

Verpflichtet wurde noch niemand, aber das könnte sich schnell ändern, denn der Transfermarkt ist seit dem 15. Juli geöffnet. Julian Pollersbeck, so der „kicker“ möchte eigentlich nicht weg aus Hamburg. Der einstige Bundesliga-Dino möchte den 25-jährigen jedoch gerne von der Gehaltsliste bekommen.

Was wird aus Busk, Oppermann, Mosert & Nicolas?

Bereits im Winter gab es Transfergerüchte um seine Person, die ihn mit Union Berlin in Verbindung brachten. Zu jener Zeit kam ein Wechsel bekanntlich nicht zustande. Könnte es also im zweiten Anlauf funktionieren? Fakt ist, dass die Eisernen Bedarf auf seiner Position sehen. Mit Jakob Busk verfügt man zwar über einen erfahrenen Keeper, aber den Gerüchten zufolge traut man ihm nicht den Stammplatz in der Bundesliga zu.

Hinter Busk drängeln sich die Youngster Lennart Moser und Leo Oppermann. Die Zukunft von Moritz Nicolas ist zudem noch ungewiss, denn der aus Mönchengladbach geliehene Torwart durfte schon in der abgelaufenen Saison weder im DFB-Pokal noch in der Bundesliga auflaufen. Max Eberl denkt indes über eine vorzeitige Rückkehr des Talents nach.

Julian Pollersbeck muss sich entscheiden

Mit Julian Pollersbeck bekäme der Klub aus dem Südosten Berlins einen ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler, der 2017 mit Deutschland die U21-Europameisterschaft gewann. Beim Hamburger SV ist er etwas hinten dran. So durfte er in der vergangenen Spielzeit lediglich die letzten sechs Partien in der 2. Liga absolvieren. Verletzungsbedingt verpasste der 1,95m große Schlussmann allerdings auch sechs Partien.

Zuletzt setzte Ex-Trainer Dieter Hecking vermehrt auf das einstige Talent. Für den Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs hat es allerdings erneut nicht gereicht. Seine ersten Schritte in der Bundesliga könnte er somit mit dem 1. FC Union Berlin beschreiten, sofern der Klub den 25-jährigen verpflichten sollte.

Geringe Ablöse für Pollersbeck

Beim Hamburger SV steht der nächste Umbruch an und so soll Pollersbeck eigentlich nicht mehr beim nächsten Versuch, in die Bundesliga aufzusteigen, dabei sein. Sein Vertrag läuft noch bis 2021 und bei einem Marktwert von rund 525.000€ wäre er recht günstig zu haben.

Schätzungsweise 1 bis 2 Millionen Euro müsste der 1. FC Union Berlin für die Dienste des Rechtsfußes auf den Tisch legen. Die Union Berlin Transfergerüchte werden sicherlich bis zum Ende der Torwartsuche nicht weniger werden. Interessant dürfte aber sein, wer sich in der kommenden Saison als Nummer 1 bei den Köpenickern durchsetzen wird.