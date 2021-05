Transfergerüchte: Union Berlin & Hamburger SV im Rennen um Ducksch?

Samstag, 08.05.2021 - 23:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Durch den früh feststehenden Klassenerhalt beim 1. FC Union Berlin herrscht Planungssicherheit für die kommende Saison. Bereits jetzt steht fest, dass es im kommenden Transferfenster ein weiterer Umbruch bei den Eisernen geben wird. 7 Spieler sind zur Leihe Am Stadion An der Alten Försterei und nicht jeder wird in Köpenick bleiben.

Grund genug also, schon frühzeitig den Kader für die nächste Spielzeit zu planen. Mit Rani Khedira und Paul Jaeckel hat Oliver Ruhnert bereits zwei Spieler ablösefrei verpflichten können. Keita Endo wird zudem festverpflichtet!

Union Berlin vor Kaderumbruch?

Unsicher ist, was mit der Leihgabe Petar Musa geschehen wird. Verlässt er die Berliner oder wird man den 23-jährigen Kroaten auch über der Saison hinaus halten können? Und auch bei Taiwo Awoniyi ist noch nicht ganz klar, wie die Zukunft aussehen wird.

Dass sich der 1. FC Union Berlin in alle Richtungen umschaut, gleichzeitig sagt, dass niemand unverkäuflich ist, ist völlig in Ordnung. Der Blick richtet sich daher auch zu anderen Vereinen bzw. deren Spielern.

Marvin Ducksch bei Union Berlin Thema?

Aktuelle Union Berlin Transfergerüchte streut die „Hamburger Morgenpost“, denn das Blatt berichtet, dass die Eisernen wohl ein Auge auf Marvin Ducksch geworfen haben sollen. Der 27-jährige steht aktuell beim Zweitligisten Hannover 96 unter Vertrag. Wie lange noch, wird sich zeigen! Mit 14 Toren in 31 Partien, weiß Ducksch, wo die Bude steht. Hinzukommen noch 7 Torvorlagen.

Bei den Niedersachsen hat der Mittelstürmer allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022! Möchte Hannover vermeiden, dass der Torjäger in einem Jahr ablösefrei den Verein verlässt, so müsste man in diesem Sommer aktiv werden und ihn ziehen lassen.

Schalke 04 ebenfalls interessiert – Beim HSV angeboten worden

Genau das könnte passieren, denn Ducksch ist begehrt. Neben dem 1. FC Union Berlin tauchen auch etwaige Schalke 04 in der Transfermarkt Gerüchteküche auf. Sport-90 berichtete erst vor wenigen Tagen über das vermeintliche Interesse von Königsblau. Die haben sich allerdings in der Zwischenzeit die Dienste von Simon Terodde sichern können. Serdar Dursun vom SV Darmstadt 98 könnte folgen.

An Dursun ist auch der Hamburger SV wohl interessiert. Mehr als ein Gespräch ist jedoch noch nicht erfolgt. Verpennen die Hamburger etwa den Transfer von Dursun? Glaubt man den Bundesliga Transfergerüchten, so wurde Marvin Ducksch wohl auch dem HSV angeboten.

1. FC Union Berlin mit den besseren Karten?

Die besseren Karten im Werben um den gebürtigen Dortmunder dürften die Berliner haben. Hier winkt nicht nur die Bundesliga, sondern mit ein wenig Glück auch die Teilnahme an der Conference League. Ducksch könnte also möglicherweise europäisch spielen. Zumindest hat der FCU die Trumpfkarte Bundesliga im Ärmel.

Schalke 04 und der Hamburger SV können aktuell lediglich mit der 2. Liga aufwarten. Fraglich, ob der 27-jährige Marvin Ducksch zu einer der beiden Ligakonkurrenten der 96er wechseln wird. Bei einem Marktwert von aktuell rund 2 Millionen Euro, wird auf jeden Fall eine Ablöse fällig, sofern Ducksch den Klub verlassen sollte. In den nächsten Wochen wird sich die Personalie Ducksch klären, bis dahin heißt es abwarten.