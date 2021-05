FC Schalke Transfergerüchte: Kommen Ducksch & Maina aus Hannover?

Mittwoch, 05.05.2021 - 12:30 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der FC Schalke will die Mission Wiederaufstieg offenbar mit tatkräftiger Unterstützung einiger Akteure von Hannover 96 starten. Gleich vier Spieler der Niedersachsen sollen die Knappen auf der Liste haben. Neben Timo Hübers, mit dem schon intensiv verhandelt wird, und Genki Haraguchi kursieren auch FC Schalke Transfergerüchte um die beiden Offensivakteure Marvin Ducksch und Linton Maina.

Der künftige Zweitligist FC Schalke 04, der die Saison definitiv als Schlusslicht der Bundesliga beenden wird, könnte sich auf dem Transfermarkt im großen Stil bei Hannover 96 bedienen. Nach Informationen der „Neuen Presse“ steht schließlich ein Quartett der Niedersachsen auf der Einkaufsliste der Königsblauen.

Nach Terodde: Schnappt sich Schalke auch Torjäger Marvin Ducksch?

So auch Marvin Ducksch, der mit 13 Treffern und 7 Vorlagen der mit Abstand torgefährlichste Spieler der 96er ist. Der 27-Jährige besitzt am Maschsee zwar nur noch einen Vertrag bis 2022, dennoch müsste der S04 eine Ablöse an den künftigen Ligarivalen zahlen. Durch Spielerverkäufe will Schalke das nötige Kleingeld für Neuverpflichtungen generieren.

Auch wenn Ducksch als erfahrener, überdurchschnittlicher und treffsicher Zweitligaspieler hervorragend ins angepasste Beuteschema des Revierklubs passt, erscheint ein FC Schalke Transfer nicht zwingend erforderlich. Zumal die Knappen sich erst kürzlich die Dienste von Simon Terodde (HSV) gesichert haben.

FC Schalke Gerüchte um H96-Star Linton Maina

Selbst wenn Sturmjuwel Matthew Hoppe den Gang in die 2. Liga nicht mitgehen sollte und auf einen Wechsel drängen sollte, hätte Schalke mit Klaas-Jan Huntelaar und Ahmed Kutucu nach aktuellem Stand noch zwei starke Backups für die vorderste Reihe in der Hinterhand. Dennoch scheint auf Schalke der Entschluss zu stehen, noch einen weiteren Torjäger an Land zu ziehen. Neben Ducksch wird weiterhin Darmstadt-Knipser Serdar Dursun in der FC Schalke Gerüchteküche genannt.

Zudem steht Linton Maina in Gelsenkirchen hoch im Kurs. Der 21-jährige Flügelflitzer, der vornehmlich die rechte Seite beackert, gilt als hochtalentiert, ist aber auch verletzungsanfällig. Dennoch eine spannende Personalie. Das Arbeitspapier des gebürtigen Berliner in Hannover ist ebenfalls noch bis Ende Juni 2022 datiert. Angesichts eines Marktwerts von 4,5 Millionen Euro müsste der FC Schalke tief in die Tasche greifen.

S04 verhandelt konkret mit Hübers! Auch Haraguchi weiter im Visier

Gänzlich ohne Ablöse könnten die Königsblauen hingegen Timo Hübers und Genki Haraguchi in den Pott ködern. Mit H96-Abwehrchef Hübers sind die Verhandlungen wohl auch schon weit fortgeschritten, sodass dieses Schalke Transfergerücht bald wahr werden könnte. Zwar bemüht sich Hannover 96 um eine Verlängerung, doch Schalkes lockt den 24-Jährigen mit einer attraktiveren Offerte: 45.000 Euro Monatsgehalt plus Prämien. Hannover bieten dem Vernehmen nach ohne weitere Prämienzahlung lediglich 40.000 Euro monatlich.

Haraguchi wird derweil in der 2. Bundesliga Gerüchteküche schon seit einiger Zeit mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht. Und das Interesse hat nach wie vor Bestand. Der japanische Mittelfeldregisseur wird Hannover definitiv im Sommer den Rücken kehren, Schalke muss sich im Poker um den spielstarken 29-Jährigen aber mit vielen Konkurrenten herumschlagen. Auch aus der Bundesliga, wo u.a. Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln mitmischen sollen.