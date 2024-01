Transfergerüchte: Union Berlin fühlt bei Youngster Raki Aouani vor?

Dienstag, 09.01.2024 - 21:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessante Union Berlin Transfergerüchte schwappen am heutigen Abend aus Tunesien nach Deutschland herüber. Aktuell suchen die Eisernen nach Verstärkungen in fast allen Mannschaftsteilen. Leonardo Bonucci soll sich bereits auf dem Weg zu Fenerbahce Istanbul befinden – Ersatz muss also her. Nach Informationen von Sport-90 soll Kevin Vogt als Bonucci-Ersatz die Lücke schließen.

Und auch im Angriff soll sich noch etwas tun, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf. Ein Abgang von Sheraldo Becker in die spanische La Liga wird zumindest diskutiert. Der FC Villareal lotet wohl die Möglichkeiten einer Festverpflichtung aus. Yorbe Vertessen (PSV Eindhoven) wird indes als neuer Knipser bei den Köpenickern gehandelt.

Raki Aouani bei ES Sahel im erweiterten Kreis der Stammelf

Einen, den wahrscheinlich auch nur wahre Insider kennen werden, könnte sich auf dem Weg in die Bundesliga machen. Die Rede ist vom 19-jährigen Raki Aouani, der aktuell bei ES Sahel in Tunesien unter Vertrag steht. Wie „Africa Foot“ berichtet, habe man Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers, der sich vornehmlich auf der rechten Außenbahn wohlfühlt, diese Rolle jedoch auch auf Linksaußen ausfüllen könnte.

Raki Aouani pendelt, geschuldet seines jungen Alters, zwischen Startelf und Reservebank. In dieser Spielzeit durfte er jedoch bereits wettbewerbsübergreifend an 18 Partien für ES Sahel auflaufen (3 Tore / 1 Vorlage). Darunter lassen sich 8 Einsätze in der CAF-Champions League vorfinden.

FC Zürich mischt mit

Interessant aus Berliner Sicht: Raki Aouani bekleidete dabei auch als Mittelstürmer und im rechten Mittelfeld Positionen, die eigentlich nicht zu seinen Hauptpositionen gezählt werden. Dies zeigt allerdings auch, wie polyvalent Aouani einsetzbar ist. Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, die das Portal streut, so sollen noch weitere Klubs am tunesischen Youngster interessiert sein.

Der Spieler selbst wünscht sich einen Wechsel nach Europa. Neben dem 1. FC Union Berlin werden auch der FC Zürich (Schweiz) und die beiden französischen Klubs FC Metz sowie Clermont Foot als potenzielle Interessenten genannt. Alle Klubs sollen bereits erste Kontakte geknüpft haben. Interessant: Raki Aouani wird von der deutschen Berateragentur ROGON vertreten.

ROGON vertritt Aouani

ROGON vertritt z.B. Marcel Sabitzer (BVB), Joelinton (Newcastle United) und viele weitere namhafte Spieler. Die Kommunikationswege sind also recht kurz. Wie lange Raki Aouani noch bei ES Sahel unter Vertrag steht, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso wenig gibt der Bericht her, welche Ablösesumme sich sein Verein vorstellt.

Klar ist jedoch auch, dass bei einem aktuellen Marktwert von rund 600.000€ eine Ablöse fällig wird. Für den tunesischen U20-Nationalspieler wäre es die erste Auslandsstation in seiner noch jungen Karriere. Führt ihn der Weg am Ende ins Stadion An der Alten Försterei? Er wäre auf jeden Fall einer für die Zukunft.