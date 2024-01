Transfergerüchte: Union Berlin an Kevin Vogt & Yorbe Vertessen interessiert

Montag, 08.01.2024 - 09:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dass es bei Union Berlin in diesem Winter einen kleinen Umbruch geben wird, dürfte klar sein. Der Kader wurde für die Champions League ausgerichtet. Ein Wettbewerb, aus dem man bekanntlich ausgeschieden ist. In den vergangenen Wochen wurde der eine oder andere bereits mit einem Abschied von der Alten Försterei in Verbindung gebracht.

Erst gestern berichtete Sport-90 über das vermeintliche Interesse von Fenerbahce Istanbul an Leonardo Bonucci. Wie es scheint, soll sich der 36-jährige bereits von seinen Mannschaftskollegen und dem Mitarbeiterstab verabschiedet haben und tatsächlich in die türkische Süper Lig wechseln.

Ersetzt Kevin Vogt etwa Leonardo Bonucci?

Das dortige Transferfenster öffnet am 11. Januar, sodass dann auch der Transfer unter Dach und Fach gebracht werden kann. Als möglichen Ersatz bringt das Portal „Fussballtransfers.com“ nun einen Spieler, der als Soforthilfe bei Union Berlin eingeplant sein soll. Die Rede ist von Kevin Vogt, der von der TSG 1899 Hoffenheim nach Köpenick zu den Eisernen wechseln könnte.

Das käme etwas überraschend, denn der 32-jährige Innenverteidiger gehört bei den Kraichgauern zu den Dauerbrennern des Teams. So durfte er in allen bisherigen Partien mitwirken. Von 16 möglichen Spielen in der Bundesliga, stand er zudem 14 Mal in der Startelf. Und auch im DFB-Pokal durfte der Rechtsfuß in beiden Partien seines Klubs auflaufen.

Vogt bei der TSG Stammspieler

Kevin Vogt steht bei der TSG Hoffenheim eigentlich noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag. 2026 wechselte er vom 1. FC Köln zur TSG und absolvierte seitdem wettbewerbsübergreifend 226 Spiele. Er gehört damit zu den dienstältesten Spielern des Vereins. Unklar ist derweil, ob ein Union Berlin Transfer per Leihe oder fester Verpflichtung über die Bühne gehen soll, wenn man den FC Union Transfergerüchten des besagten Portals Glauben schenken kann.

Neben den Transfergerüchten rund um Kevin Vogt bringt dasselbe Portal noch einen weiteren Namen ins Spiel, der mit dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht wird. Eine Personalie, die vor allem die Offensive beleben soll. Dabei richten sich die Blicke der Union-Verantwortlichen in Richtung der Niederlande, wo ein gewisser Yorbe Vertessen das Objekt der Begierde sein soll.

Stürmer Vertessen traf bereits gegen Union Berlin

Der 22-jährige steht aktuell beim niederländischen Traditionsklub PSV Eindhoven unter Vertrag. Der Klub befindet sich, ähnlich wie Union Berlin, in einer Krise. Platz 15 in der heimischen Liga macht das Ausmaß klar, in welchem Dilemma der Klub steckt. An Yorbe Vertessen sollen die Eisernen bereits in der Vergangenheit Interesse gezeigt haben. Ein gänzlich Unbekannter ist er auf jeden Fall nicht, denn in der Europa League netzte der 22-jährige Belgier beim 3:3 gegen Royale Union Saint-Gilloise gegen die Berliner ein. In Köpenick erhofft man sich eine Leihe.

Der belgische U21-Nationalspieler kommt bei der PSV Eindhoven zudem nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Wettbewerbsübergreifend stehen 598 Spielminuten auf dem Tacho, die der Flügelstürmer, der auch im Sturmzentrum aufgestellt werden kann, in 24 Einsätzen (4 Tore / 2 Vorlagen) absolvierte. Seine letzte Partie, die er über die vollen 90 Minuten absolvieren durfte, waren ausgerechnet jene im letzten Gruppenspiel der Champions League zuhause gegen den FC Arsenal, wo er den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte.