Transfergerüchte: Union-Stürmer Becker vor Wechsel zum FC Villareal?

Montag, 08.01.2024 - 14:36 Uhr

Von: Asanka Schneider

Lange Zeit war es recht ruhig um Union-Angreifer Sheraldo Becker. Im vergangenen Sommer tauchten in aller Regelmäßigkeit Union Berlin Transfergerüchte rund um seine Person auf, die ihn vor allem mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung brachten. Ein Transfer auf die Insel kam bekanntlich nicht zustande.

Auch weil der pfeilschnelle Stürmer in der Sommerpause aufgrund eines Muskelfaserrisses 18 Tage komplett außer Gefecht gesetzt war. Becker, der immer wieder durchblicken ließ, den Verein verlassen zu wollen, könnte es nun in die spanische La Liga, statt nach England, ziehen, wie Sky Sport aktuell zu berichten weiß.

Letzte Chance auf eine Ablöse

Mit Hinblick auf einen Transfer in diesem Winter, so wäre es für den 1. FC Union Berlin die letzte Chance, eine Ablöse zu generieren. Der Vertrag des 28-jährigen läuft bekanntlich im Sommer aus, wodurch der Flügelflitzer ablösefrei zu haben wäre. Die Eisernen können eigentlich nicht auf eine Ablöse verzichten, wollen sie selbst auf dem Transfermarkt einen adäquaten Ersatz ausfindig machen.

Dem Vernehmen nach soll sich der FC Villareal intensiv mit einer Verpflichtung von Sheraldo Becker beschäftigen. Erste Gespräche soll es bereits gegeben haben. Zudem soll der spanische Traditionsklub an einer Festverpflichtung interessiert sein. Bedeutet auch, dass im Fall der Fälle Becker gegen den SC Freiburg möglicherweise nicht mehr im Kader stehen wird.

Zuletzt verzichtete Bjelica auf Becker

Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass auch die FCU-Verantwortlichen rund um Manager Oliver Ruhnert daran interessiert sind, einen Schlussstrich unter das Kapitel des wechselwilligen Stürmers zu ziehen. An seine Leistungen aus der vergangenen Saison kann Sheraldo Becker nicht mehr anknüpfen. So kommt er in dieser Spielzeit auf lediglich 11 Einsätze in der Bundesliga, wobei er nur in 7 von ihnen in der Startelf wiederzufinden war.

Auch seine Treffsicherheit hat merklich nachgelassen. Wettbewerbsübergreifend durfte er 18 Mal ran und erzielte dabei drei Treffer. Zwei weitere Buden legte er auf. Zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Zuletzt stand Becker beim 2:0-Sieg der Unioner gegen den 1. FC Köln nicht einma im Kader. Trainer Nenad Bjelica verzichtete auf den einstigen Torgarant.

Verkauf unter Marktwert wahrscheinlich

Interessant dürfte sein, mit welcher Ablösesumme die Köpenicker rechnen könnten. Der aktuelle Marktwert des Angreifers ist zuletzt von 17 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro gesunken. Sein Vertrag läuft aus, was bedeutet, dass Union Berlin ihn wahrscheinlich unter Marktwert abgeben würde. Der FC Villareal scheint sich mit Becker verstärken zu wollen und erhofft sich mit seinen Tempovorstößen und seiner (hoffentlich) aufkeimenden Torgefahr für mehr Explosivität in der Offensive.

Momentan befindet sich der spanische Klub auf Rang 13 der spanischen La Liga. Die Zeichen stehen also auf Trennung und Sheraldo Becker würde nach mehr als vier Jahren seine zweite Station im Ausland antreten, sofern sich die Transfergerüchte um seine Person bewahrheiten sollten.