Transfergerüchte: Fenerbahçe nun auch im Rennen um Union-Verteidiger Bonucci

Sonntag, 07.01.2024 - 14:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

Dass Leonardo Bonucci nach nicht einmal einem halben Jahr Union Berlin wieder verlassen möchte, ist ein offenes Geheimnis. Mit reichlich Vorschusslorbeeren kam der Ex-Europameister von 2021 zu den Eisernen nach Köpenick, welchen er allerdings nur selten gerecht wurde. Die Wege werden sich aller Voraussicht nach in diesem Winter trennen.

Hartnäckige AS Rom Transfergerüchte hielten sich eine ganze Weile, ehe diese sich zerschlugen. Bonuccis Transfer zur AS Rom platzte, weil der italienische Traditionsklub auf seine Anhänger hörte. Die Roma-Fans haben sich vehement gegen eine Verpflichtung des Alt-Stars ausgesprochen, der unbedingt in diesem Jahr für die EM 2024 nominiert werden möchte.

Roma-Fans sprechen sich gegen Bonucci-Transfer aus

Trainer José Mourinho erklärte auf einer PK des Klubs, dass es Vereine gibt, die sich über alles stellen. Bei der AS Rom hat man sich dazu entschieden, dem Wunsch der eigenen Fans nachzukommen und Leonardo Bonucci nicht zu verpflichten. Die Akte AS Rom kann also endgültig geschlossen werden, was nicht heißt, dass nicht auch andere Klubs am 36-jährigen Verteidiger interessiert sein dürften.

Zuletzt wurde der Italiener mit Genua CFC in Verbindung gebracht. Bisher meldete weder der 1. FC Union Berlin noch die Verantwortlichen von Genua Vollzug. Wie „SportItalia“ nun berichtet, soll mit Fenerbahçe Istanbul ein Klub aus der türkischen Süper Lig nun sein Glück bei Bonucci versuchen.

Test gegen Arminia Bielefeld letzter Bonucci-Auftritt bei den Eisernen?

Eigentlich hätte Leonardo Bonucci bei den Eisernen noch einen Vertrag bis zum Sommer, welcher per Klausel um ein weiteres Jahr verlängert werden könnte. Weder unter Ex-Trainer Urs Fischer noch unter Nenad Bjelica konnte sich der Verteidiger nachhaltig durchsetzen. In der Bundesliga kommt Bonucci auf lediglich 463 Spielminuten, während er in der Champions League rund 200 Minuten weniger für die Köpenicker auf dem Platz stand.

Beim 1. FC Union Berlin hat man sich das alles anders vorgestellt. Und auch Bonucci selbst hatte sich bei seinem Wechsel an die Wuhle eine andere Situation erhofft. Gestern durfte der Italiener im letzten und einzigen Testspiel gegen Arminia Bielefeld der Unioner im Stadion An der Alten Försterei. Highlight aus seiner Sicht dürfte seine perfekt getimte Vorlage auf Brenden Aaronson zum 1:0 gewesen sein. Das Spiel endete 2:0 für die Eisernen. Es könnte seine letzte Aktion im Trikot der Berliner gewesen sein.

Bonucci wohl ablösefrei zu haben - Fenerbahçe bekundet Interesse

Man munkelt, dass Union Berlin seinen Sommerneuzugang ablösefrei ziehen lassen würde, wenn er dem Verein einen neuen Klub präsentiert, der ihn verpflichten möchte. Fenerbahçe soll sich bereits im Austausch mit dem Spieler und den Verantwortlichen von Union Berlin befinden.

Fraglich ist jedoch, ob sich Leonardo Bonucci auf ein Abenteuer in der Türkei einlassen wird. Zuletzt kamen immer wieder Meldungen auf, wonach sich die 1,89 Meter große Kante nach seiner Heimat sehnt. Sollte sich Bonucci jedoch umentscheiden und sich Fenerbahçe Istanbul anschließen, so wäre es seine zweite Auslandsstation in seiner Karriere. Union Berlin hätte indes einen Spieler von der Gehaltsliste und Platz im Kader, um sich selbst in der Abwehr zu verstärken.