Transfergerüchte: Union Berlin vor Ausverkauf? Khedira, Becker, Doekhi & Knoche begehrt

Dienstag, 14.03.2023 - 11:35 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin ist man es mittlerweile fast schon gewohnt, das Jahr für Jahr Leistungsträger den Absprung machen. Die bevorstehende Sommer-Transferperiode dürfte den Verantwortlichen jedoch besonders Kopfschmerzen bereiten. Denn auf dem internationalen Transfermarkt wecken mit Rani Khedira, Sheraldo Becker, Danilho Doekhi und Robin Knoche gleich vier Stammkräfte Begehrlichkeiten. Ein Überblick.

Die Liste prominenter Abgänge beim 1. FC Union ist lang. Seit Sommer 2021 gingen namhafte Akteure wie Robert Andrich, Marvin Friedrich, Max Kruse, Grischa Prömel, Taiwo Awoniyi oder Julian Ryerson von Bord. Auch nach der laufenden, so starken Saison der Eisernen werden wohl einige Spieler nicht zu halten sein. Doch um welche Union-Stars ranken sich derzeit Transfergerüchte?

Trotz Torflaute: Union-Star Sheraldo Becker in England weiter hoch im Kurs

Zum einen wäre da Sheraldo Becker. Trotz anhaltender Ladehemmung von nunmehr zehn Ligaspielen ist der niederländische Angreifer mit sieben Treffern in der Bundesliga immer noch der Top-Torschütze der Köpenicker und in der Transfermarkt Gerüchteküche weiter ein heißes Thema. Vor allem in der Premier League steht Becker hoch im Kurs, wird doch Nottingham Forest, West Ham United und der FC Everton starkes Interesse nachgesagt.

Dass Sheraldo Becker trotz gültigen Vertrags bis 2025 eine fünfte Spielzeit für die Eisernen abspult, ist Stand jetzt schwer vorstellbar. Zumal dem 28-Jährige mit einem Premier League Transfer locker eine Gehaltsverdopplung winkt. Beim FCU soll Becker bis zu 2 Millionen Euro kassieren. Immerhin: Angesichts eines Marktwerts von 15 Millionen Euro würde Becker-Verkauf ordentlich Geld in die Union-Kasse spülen.

Auch Rani Khedira weckt Begehrlichkeiten bei PL-Klubs

Anders sieht es dagegen bei Rani Khedira aus. Der Vertrag des Vizekapitäns, der sich seit seiner Ankunft 2021 stark entwickelt hat und auch mit Leader-Qualitäten überzeugt, läuft im Sommer aus. Und auch der defensive Mittelfeldspieler könnte gemäß aktueller Union Berlin Transfergerüchten auf der Insel landen.

Rani Khedira soll beim England-Quartett Leicester City, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers und ebenfalls den Toffees aus Everton im Fokus stehen. Auch bei Khedira, der bei einem ablösefreien Transfer ein nettes Handgeld einstreichen könnte, riecht es momentan eher nach Abschied statt Union-Verbleib.

Abwehr-Duo Doekhi & Knoche Kandidaten in Serie A

Darüber hinaus könnte der 1. FC Union im Sommer gleich zwei wichtige Abwehrsäulen verlieren. Danilho Doekhi ist laut jüngster Union Berlin Transfernews ein Thema bei der AS Rom. Der 24-Jährige, der vor der Saison ablösefrei von Vitesse Arnheim zu den Ost-Berlinern kam, soll von den Italienern zuletzt intensiv gescoutet worden sein. Mit Innenverteidiger Doekhi, der auch als Torschütze glänzt (5 Pflichtspieltore), könnten die Eisernen ebenfalls ordentlich Kasse machen. Denn der 1,90 Meter große Abwehrrecke hat noch Vertrag bis 2025. Der Marktwert wird zwar „nur“ mit 4 Millionen Euro beziffert, die Tendenz ist jedoch klar steigend.

Ob Robin Knoche den Rot-Weißen erhalten bleibt, hängt stark vom sportlichen Abschneiden dieser Saison ab. Der 30-jährige Abwehrchef will unbedingt nochmal in der Champions League spielen. Sollte dem aktuellen Tabellenvierten aus Köpenick die Qualifikation zur Königsklasse gelingen, wird Knoche mit großer Wahrscheinlichkeit bleiben. Andernfalls steht der 30-Jährige bei mehreren Klubs aus England und Italien auf dem Zettel.