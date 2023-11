Transfergerüchte: VfB-Ass Waldemar Anton in Leverkusen und Wolfsburg ein Thema

Freitag, 17.11.2023 - 09:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Bundesliga-Sensationsdritten VfB Stuttgart legt Waldemar Anton eine bislang bärenstarke Saison hin. Nun soll der Innenverteidiger gleich bei zwei Ligarivalen Interesse wecken. Bayer Leverkusen, das auf einen Aderlass der eigenen Abwehr zusteuert, hat den Defensivkünstler auf dem Schirm. Auch der VfL Wolfsburg mischt angeblich mit.

Waldemar Anton hat sich beim VfB Stuttgart zu einem begehrten Verteidiger gemausert und ist für die Schwaben seit Jahren eine enorm wichtige wie zuverlässige Abwehrstütze. In der laufenden Saison hat der 27-Jährige an den ersten elf Spieltagen noch nicht eine Minute in der Bundesliga verpasst und übernimmt zudem als Kapitän Verantwortung. Doch seine vierte Saison in Stuttgart könnte seine letzte sein.

Bayer Leverkusen mit konkretem Interesse an Waldemar Anton

Gemäß aktueller Bayer Leverkusen Transfergerüchte buhlt die Werkself um Waldemar Anton und bekundet laut dem „kicker“ konkretes Interesse an dessen Verpflichtung. Schon in der vergangenen Transferperiode im Sommer liebäugelten die Überflieger aus dem Rheinland mit einem Bayer 04 Transfer des 1,89 Meter großen Rechtsfußes.

Damals war Anton als möglicher Nachfolger für Jonathan Tah im Gespräch. Doch der Abwehrchef blieb Leverkusen vorerst treu, sodass ein Anton-Deal in der Bundesliga Gerüchteküche kein heißes Thema war. Das könnte sich im kommenden Sommer ändern.

Leverkusen vor Abwehr-Aderlass: Kommt VfB-Star Anton?

Denn Bayer Leverkusen muss sich wohl oder übel auf einen Mega-Umbruch einstellen. Etliche Leistungsträger des Tabellenführers wecken bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. So auch reihenweise Verteidiger. Jonathan Tah besitzt nur noch bis 2025 einen Vertrag in der BayArena und kokettiert mit einem Wechsel in die Premier League. Hier machen entsprechende West Ham United und Newcastle United Transfergerüchte die Runde.

Zudem stehen auch die restlichen Innenverteidiger Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou und Piero Hincapié auf der Einkaufsliste anderer Vereine. Darüber hinaus kehrt Rechtsverteidiger-Leihgabe Josip Stanisic nach der Saison zum FC Bayern zurück, während Stamm-Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong den Werksklub dank Ausstiegsklausel verlassen kann.

Waldemar Anton: VfB-Abschied wahrscheinlich - VfL Wolfsburg mischt mit

Da ist es kein Wunder, dass Bayer Leverkusen ein Auge auf Waldemar Anton geworfen hat. Anton verfügt über die Erfahrung von 174 Ligaspielen (6 Tore, 5 Vorlagen), hat Führungsqualitäten und kann zudem sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der rechten Seite verteidigen. Vertraglich ist Anton, dessen Marktwert auf 7 Millionen Euro taxiert wird, auch nur noch bis 2025 an den VfB Stuttgart gebunden. Ein Verkauf im kommenden Sommer ein Jahr vor Vertragsende ist ein durchaus wahrscheinliches Szenario.

Neben Leverkusen hat laut der „Bild“ auch der VfL Wolfsburg seine Fühler nach dem VfB-Star ausgestreckt. Doch ob sich die VfL Wolfsburg Transfergerüchte erhärten, ist sehr fraglich. Im Transferpoker mit Bayer 04 haben die Niedersachsen ganz klar das schlechtere Blatt. Dem VW-Klub droht als Tabellenelfter mal wieder das Verpassen des europäischen Geschäfts, während in Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso die Meisterträume reifen. Bayer Leverkusen ist für Waldemar Anton die weitaus reizvoller.