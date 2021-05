Transfergerüchte: Steigt Union Berlin in den Poker um Weissman ein?

Freitag, 28.05.2021 - 15:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bundesligist und Conference League Teilnehmer Union Berlin ist in seiner Kaderplanung bereits recht weit. So hat man erst gestern den Transfer von Genki Haraguchi unter Dach und Fach gebracht. Der Japaner wechselt ablösefrei, da er seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten Hannover 96 nicht verlängerte.

Bereits zuvor haben die Eisernen die Verpflichtungen von Tymoteusz Puchacz (Lech Posen), Rani Khedira ( FC Augsburg), Paul Jaeckel (Greuther Fürth) und von Levin Öztunali (1. FSV Mainz 05) offiziell bekanntgegeben. Folgt nun der nächste Streich von FCU-Manager Oliver Ruhnert?

Lässt Oliver Ruhnert Weissman beobachten?

Der 49-jährige Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert hat bereits in der jüngsten Vergangenheit ein Näschen für Spieler bewiesen, die sich bei den Köpenickern durchsetzen können und teils ablösefrei oder zumindest für einen schmalen Taler an die Wuhle wechselten.

Dies könnte nun erneut passieren, denn wie das Portal „pucelafichajes.com“ berichtet, soll der Tabellen-Siebte der abgelaufenen Bundesligasaison seine Fühler nach Shon Weissman ausgestreckt haben! Doch wer ist Shon Weissman eigentlich?

Verliert Valladolid Mittelstürmer Weissman?

Weissman ist 25 Jahre alt, Mittelstürmer und steht aktuell bei Real Valladolid in der spanischen La Liga unter Vertrag. Der Israeli kam erst im Sommer 2020 vom Wolfsberger AC (Österreich) zum spanischen Traditionsklub und hat sich nach kurzer Anlaufzeit einen Stammplatz im Team von Trainer José Manuel Santisteban erkämpfen können. Kein Wunder, denn bei den Österreichern kam der Israeli bei 40 Einsätzen auf satte 37 Treffer und 8 Torvorlagen!

Dort ist im Übrigen die brasilianische Stürmerlegende Ronaldo seit Anfang September 2018 nicht nur Besitzer des Klubs, sondern auch als Präsident tätig. Real Valladolid würde den Stürmer nur ungern abgeben. Die Chancen für einen Verbleib des Angreifers stehen nicht gut, denn Valladolid spielt in der kommenden Saison in der zweiten spanischen Liga.

6 Mio.€ Marktwert – Weissman vor Abflug?

Dem Bericht zufolge soll Union Berlin soll den Spieler bereits über die gesamte Saison beobachten lassen. Wettbewerbsübergreifend kommt Weissman auf 34 Einsätze, in denen ihm 7 Treffer und 3 Torvorlagen gelangen. Ob er mit seinem aktuellen Verein den Gang in die 2. Liga antritt, darf nach momentanen Stand schwer bezweifelt werden.

Klar ist auch, dass er einen Vertrag bis zum Sommer 2024 besitzt und auf keinen Fall ablösefrei den Verein verlassen kann. Die Transfer Gerüchteküche spekuliert jedoch, dass er verhältnismäßig günstig zu haben sei. Genaue Summen sind indes nicht bekannt. Weissmans aktueller Marktwert: 6 Millionen Euro!

Eintracht Frankfurt & Galatasaray ebenfalls interessiert

Neben dem 1. FC Union Berlin gibt es noch weitere Interessenten, die an Shon Weissman interessiert sein sollen. So tauchen auch Eintracht Frankfurt Transfergerüchte auf, wonach die Adlerträger am Mittelstürmer dran sein sollen.

Der 14-fache israelische Nationalspieler hat es also schon in den Fokus der Bundesliga geschafft. Tendenzen, wohin er selbst wechseln könnte, sind noch nicht spruchreif. Eine Spur führt zudem auch in die türkische Süper Lig zu Galatasaray Istanbul, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken kann!