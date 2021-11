Transfergerüchte: SC Freiburg schielt auf begehrtes Abwehrtalent Taha Altikardes

Donnerstag, 11.11.2021 - 11:13 Uhr

Von: Robert Freiberg

Hat der SC Freiburg einen neuen Verteidiger auf dem Zettel? In Italien und der Türkei kursieren zumindest Bundesliga Transfergerüchte, wonach sich die Breisgauer stark für Taha Altikardes vom Zweitligisten Bursaspor interessieren sollen. Aber auch ein klangvoller Name aus der Serie A mischt mit.

Mit erst neun Gegentoren nach elf Ligaspielen stellt der sensationell gut gestartete SC Freiburg die beste Abwehr der Bundesliga. Und der Überraschungsdritte kassierte erst jüngst mit dem 1:2 beim FC Bayern die erste Saisonniederlage überhaupt. Sportlich könnte es für den Sportclub von der Dreisam kaum besser laufen. Dennoch hält der SCF die Augen auf dem Transfermarkt offen.

Abwehrjuwel Taha Altikardes Thema beim SC Freiburg?

Nicht umsonst kursierten zuletzt einige SC Freiburg Transfergerüchte, die vornehmlich Stürmer thematisierten. So sollen etwa Lassine Sinayoko von AJ Auxerre und Kerem Aktürkoglu von Galatasaray Istanbul beim Bundesligisten auf der Liste stehen. Doch laut „Calciomercato“ aus Italien ist Freiburg offenbar nun auch an einem türkischen Abwehrjuwel dran.

Die Rede ist von Taha Altikardes. Der Youngster, der im August gerade erst volljährig geworden ist, konnte in den zurückliegenden Monaten mit seinen Leistungen bei Bursaspor auf sich aufmerksam machen. Der Innenverteidiger spielte sich beim türkischen Zweitligisten zu Beginn des Jahres in der ersten Mannschaft fest und war im Saisonendspurt eine feste Größe im Abwehrzentrum.

SCF-Flirt Altikardes mit Vertrag bis 2025 in Bursaspor

Zwar muss sich Taha Altikardes, der in der Türkei als größtes Abwehrtalent seines Jahrgangs gilt, in der aktuellen Spielzeit wieder vermehrt hintenanstellen. Doch kam der großgewachsene Youngster in fünf der ersten elf Ligaspiele der zweitklassigen 1. Lig zum Zuge.

Der 1,88 Meter große Rechtsfuß, der auch zum Stammpersonal der türkischen U19-Auswahl gehört, wurde im Januar von seinem Jugendklub mit einem Profivertrag ausgestattet. Dieser ist noch bis 2025 befristet, wobei der Marktwert von Altikardes mit 350.000 Euro taxiert wird. Es ist allerdings stark zu bezweifeln, dass sich Bursaspor noch lange an seinem hochgelobten und vielversprechenden Eigengewächs erfreuen kann.

Freiburg-Konkurrenz: AS Rom baggert heftig an Türkei-Juwel Altikardes

Sollte der SC Freiburg wirklich mit einer Verpflichtung von Taha Altikardes liebäugeln, ist schnelles Handeln angesagt. Denn naturgemäß weckt der begabte Defensiv-Youngster, der auch als Rechtsverteidiger agieren kann, bei vielen Klubs Begehrlichkeiten. Allen voran bei der AS Rom. Die Serie A Transfergerüchte brachte ebenfalls das Portal „Calciomercato“ in Umlauf, die in diesem Zuge auch den SC Freiburg als Roma-Konkurrent erwähnten.

Der italienische Hauptstadtklub soll besonders heftig mit Taha Altikardes flirten. Allen voran Star-Coach José Mourinho halte demnach große Stücke auf den jungen Türken und dränge auf einen Transfer. Die Roma-Verantwortlichen planen angeblich, zeitnah die Verhandlungen aufzunehmen und sind wohl bereit, mindestens 1,5 Millionen Euro für Altikardes auf den Tisch zu legen.