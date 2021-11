Transfergerüchte: Freiburg, Mainz & Köln baggern an Stürmer Lassine Sinayoko

Dienstag, 09.11.2021 - 10:57 Uhr

Von: Robert Freiberg

Kommt es bei einem Bundesliga-Trio zum Transfergerangel? Laut aktuellen Bundesliga Transfergerüchten soll Lassine Sinayoko vom französischen Zweitligisten AJ Auxerre sowohl in Freiburg als auch in Mainz und Köln auf der Liste stehen. Ein spannender Transferpoker bahnt sich an.

Lassine Sinayoko hat den endgültigen Profi-Durchbruch in der laufenden Saison bei AJ Auxerre erfolgreich gemeistert. Der 21-Jährige zählt beim französischen Zweitligisten gar zu den Schlüsselspielern und gilt als einer der Hoffnungsträger, um die Rückkehr in die Ligue 1 zu schaffen. Die Aussichten sind nicht schlecht, grüßt Auxerre doch in der Ligue 2 aktuell vom 2. Platz.

Bundesliga-Flirt Lassine Sinayoko besticht durch Vielseitigkeit

Zwar ist Lassine Sinayoko bei seinem Jugendklub AJ Auxerre noch keine unantastbare Stammkraft und wechselt regelmäßig zwischen Startelf und Ersatzbank. Dennoch zeigt die Entwicklung steil nach oben und der malische Nationalspieler (1 Länderspiel) bringt es auf im Saisonverlauf auf 13 Pflichtspieleinsätze. Dabei glückten dem flexiblen Offensivakteur ein Tor und drei Vorlagen.

Den Nachweis, ein echter Knipser zu sein, bleibt Sinayoko zwar schuldig. Dafür besticht der Rechtsfuß durch seine Vielseitigkeit. So kann Sinayoko neben seiner Stammposition auch auf beiden offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. Ein echter Offensiv-Allrounder, der vielleicht schon bald in der Bundesliga begutachtet werden kann.

1. FC Köln, SC Freiburg & FSV Mainz: Wettstreit um ablösefreien Sinayoko

Denn nach Informationen von „Foot Mercato“ kursieren 1. FC Köln Transfergerüchte um den jungen Stürmer. Die Domstädter sollen vom französischen Zweitliga-Stürmer durchaus angetan sein und könnten durchaus einen Transfervorstoß wagen. Allen voran, da der Vertrag von Lassine Sinayoko bei AJ Auxerre nach der Saison ausläuft und er somit ablösefrei zu haben ist.

Da überrascht es nicht, dass der 1. FC Köln nicht als einziger Sinayoko-Interessent aufgeführt wird. So machen auch entsprechende SC Freiburg Transfergerüchte und 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchte die Runde. Alle drei Bundesligisten sollen den Youngster beobachten. Dem Bericht zufolge weckt Sinayoko in Deutschland das größte Interesse.

Lassine Sinayoko: Wechsel in Bundesliga vorstellbar

Ein Bundesliga Transfer zur neuen Saison scheint durchaus denkbar. Zumal gerade in der jüngeren Vergangenheit etliche Talente und junge Akteure aus Frankreich sich für einen Sprung ins deutsche Oberhaus entschieden haben, um hier den nächsten Karriereschritt zu gehen. Lassine Sinayoko könnte diese Transfer-Tradition fortsetzen.

Und da der SC Freiburg, 1. FC Köln und auch der 1. FSV Mainz 05 bislang jeder für sich eine gute Saison spielt, liefert das Trio auch sportlich interessante Argumente. Man darf gespannt sein, wer den Zuschlag im völlig offenen Rennen um den Offensiv-Allrounder erhält. Selbst ein Verbleib in Auxerre ist nicht auszuschließen, vorausgesetzt der Klub schafft den Aufstieg. Schließlich dürfte Lassine Sinayoko bei der Wahl seines nächsten Arbeitgebers einen Erstligisten klar bevorzugen.