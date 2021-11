Transfergerüchte: SC Freiburg & VfB Stuttgart heiß auf Gala-Star Kerem Aktürkoglu?

Dienstag, 02.11.2021 - 09:24 Uhr

Von: Robert Freiberg

Wie Phönix aus der Asche ist Kerem Aktürkoglu bei Galatasaray Istanbul emporgestiegen. Die steile Entwicklung des Flügelstürmers innerhalb des letzten Jahres blieb auch der Bundesliga Gerüchteküche nicht verborgen. So sollen der SC Freiburg und VfB Stuttgart ein Auge auf türkischen Nationalspieler geworfen haben. Darüber hinaus bekundet noch ein weiterer Bundesligist und gleich mehrere Topklubs aus Frankreich Interesse am Gala-Star.

Bei Galatasaray Istanbul sorgt Kerem Aktürkoglu für reichlich Furore. Beim türkischen Traditionsklub ist der 23-Jährige zumeist auf der linken offensiven Außenbahn gesetzt und brachte es in der Süper Lig im Saisonverlauf in elf Spielen auf zwei Tore und eine Vorlage. Auch in der Qualifikation zur Europa League ließ Aktürkoglu mit fünf Torbeteiligungen in vier Spielen (2 Tore, 3 Vorlagen) aufhorchen.

Bundesliga-Flirt Aktürkoglu startet bei Galatasaray durch

Bemerkenswert dabei: Kerem Aktürkoglu spielte bis September 2020 beim Drittligisten 24 Erzinvanspor, bevor sich Galatasaray das Offensivtalent, dessen Marktwert gerade einmal 200.000 Euro betrug, ablösefrei schnappte. Ein absoluter Glücksgriff, wie sich schnell herausstellen sollte. Denn unter Gala-Coach Fatih Terim hat der 1,73 Meter große Rechtsfuß eine erstaunliche Entwicklung genommen.

In seiner Debütsaison sammelte Aktürkoglu in 27 Ligaeinsätzen beachtliche neun Scorerpunkte (6 Tore, 3 Vorlagen), nun zählt er bei CimBom zum absoluten Stammpersonal. Doch damit nicht genug. Denn Senkrechtstarter Aktürkoglu debütierte im September für die türkischen Nationalmannschaft und brachte es bislang auf sechs Länderspiele (1 Tor). Sein steiler Aufstieg könnte flexiblen Offensivakteur, der beide Außenbahn beackern und auch als hängende Spitze eingesetzt werden kann, schon bald in die Bundesliga führen.

SC Freiburg & VfB Stuttgart wohl an Aktürkoglu dran

SC Freiburg Transfergerüchte um Kerem Aktürkoglu machen die Runde. Zumindest vermeldet die türkische Ausgabe von „Transfermarkt“, dass der Shootingstar Thema im Breisgau sein soll. Konkret ist das Interesse des Überraschungsdritten der aktuellen Bundesliga Tabelle wohl noch nicht, was sich aber schnell ändern könnte.

Doch der SC Freiburg ist wenig verwunderlich nicht der einzige Interessent, der den türkischen Nationalspieler auf dem Zettel hat. Auch der VfB Stuttgart soll sich demnach mit Aktürkoglu befassen. Der technisch beschlagene und schnelle Linksaußen wäre für die zuletzt etwas stockende Offensive der Schwaben sicher eine nützliche Hilfe.

Kerem Aktürkoglu: Auch VfL Wolfsburg & Frankreich-Klubs mischen mit

Aber der Name Kerem Aktürkoglu sorgte in den letzten Wochen für reichlich Gesprächsstoff in der Transfermarkt Gerüchteküche. Die türkische Tageszeitung „Hürriyet“ brachte Aktürkoglu auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung. Darüber hinaus sollen mit Olympique Lyon, dem FC Nantes sowie Girondins Bordeaux gleich mehrere namhafte Vertreter aus Frankreich mitmischen. Die Liste der Interessenten dürfte aber noch lang und länger werden.

Zwar ist es denkbar, dass Aktürkoglu spätestens zur kommenden Saison mit einem Wechsel in die Bundesliga oder nach Frankreich liebäugelt und die Karriereleiter weiter emporklettern will. Allerdings steht Offensivstar noch bis 2024 am Bosporus unter Vertrag. Seinen Marktwert konnte Aktürkoglu seit seiner Ankunft bei Galatasaray im Spätsommer 2020 um das 60-fache auf 6 Millionen Euro katapultieren.