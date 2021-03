Transfergerüchte: Der nächste englische Klub an Kölns Jakobs interessiert

Freitag, 05.03.2021 - 10:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit geraumer Zeit buhlen verschiedene Klubs aus Europa um die Dienste von Ismail Jakobs, der bekanntlich beim 1. FC Köln unter Vertrag steht. So schickte sich beispielsweise aus der Serie A Cagliari Calcio an, den 21-jährigen aus der Domstadt loszueisen.

Ebenso ist auch das Interesse von Leicester City und Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League bekannt. Die Foxes beobachten den gebürtigen Kölner angeblich schon seit rund einem Jahr. Ein Transfer auf die Insel erfolgte jedoch noch nicht. Das könnte sich in diesem Sommer allerdings ändern.

Brighton & Hove Albion heiß auf Jakobs

Laut aktuellen englischen Transfergerüchten, welche mitunter die „Daily Mail“ streut, soll nun ein weiterer Klub in den Poker um Ismail Jakobs eingestiegen sein. Die Rede ist hierbei von Brighton & Hove Albion. Der Tabellensechszehnte der Premier League soll dem Vernehmen nach, ein Auge auf das Nachwuchstalent des 1. FC Köln geworfen haben und Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.

Klar ist jedoch auch, dass man seitens der Kölner einen Jakobs-Abgang gelassen entgegensieht, denn erst im vergangenen Oktober hatte man den Vertrag des Youngsters vorzeitig bis zum Sommer 2024 verlängert.

Jakobs mit Ladehemmungen in dieser Saison

Fakt ist jedoch auch, sollten die englischen Klubs Ernst machen, dann wäre ein Abgang auf die Insel vorgezeichnet. Noch ist aber nichts in Stein gemeißelt, wenngleich auch das Interesse der besagten Klubs vorhanden ist. Jakobs gehört beim 1. FC Köln zu den Shootingstars und so ist es kein Wunder, dass er in dieser Saison in der Bundesliga zu 16 Partien kam.

Ein Treffer oder eine Vorlage des Flügelflitzers sollte dabei nicht gelingen. In dieser Saison wartet er also noch auf den ersten Treffer für den 1. FC Köln. Im DFB-Pokal war er im Achtelfinale gegen Jahn Regensburg mit einem Treffer und einer Torvorlage erfolgreich. Die Pleite im Elfmeterschießen konnte der 21-jährige dennoch nicht abwenden.

Polyvalent einsetzbarer Jakobs weckt Begehrlichkeiten

Seine Klasse und sein außerordentliches Talent steht außer Frage und das weiß man auch auf der britischen Insel. Mit einem Marktwert von rund 5 Millionen Euro (Quelle Transfermarkt.de) dürfte der polyvalent einsetzbare Linksaußen noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt sein.

Besonders seine Vielfältigkeit, nicht nur im Angriff einsetzbar zu sein, sondern auf der kompletten linken Seite, sorgt dafür, dass die Interessenten Schlange stehen. Für den deutschen U21-Nationalspieler dürfte ein Wechsel vielleicht etwas zu früh kommen.

1. FC Köln hält die Fäden in der Hand

Sollten sich jedoch die 1. FC Köln Transfergerüchte bewahrheiten, so dürfte man in der Domstadt auf einen warmen Geldregen hoffen. Fraglich ist nur, wo die finanzielle Schmerzgrenze bei den Rheinländern liegt?

Außer Frage steht, dass die vor allem die englischen Klubs auch in Zeiten der Corona-Pandemie finanziell noch immer auf Rosen gebettet sind, um Ismail Jakobs nicht nur schöne Augen zu machen. Es dürfte spannend werden, ob der Youngster im Sommer den 1. FC Köln tatsächlich verlässt oder den möglichen Angeboten aus England widerstehen kann.