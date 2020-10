Transfergerüchte: HSV will Union-Keeper Moser - Opoku vor erneutem Leihwechsel

Freitag, 02.10.2020 - 11:26 Uhr

Von: Robert Freiberg

Kurz vor Torschluss des Transfermarkts sucht der Hamburger SV einen weiteren Torwart. Eine heiße Spur der Rothosen führt angeblich n die Hauptstadt. Ersatzmann Lennart Moser ist an der Elbe im Gespräch. Heiße HSV Transfergerüchte gibt es zudem zu Aaron Opoku. Der junge Angreifer steht kurz vor einer erneuten Ausleihe.

Der HSV hält nach dem Weggang von Julian Pollersbeck, der zu Olympique Lyon nach Frankreich wechselte, Ausschau nach einem Torwart-Backup. Auf der Kandidatenliste steht offenbar Lennart Moser vom 1. FC Union Berlin, dessen Vertrag nur noch ein Jahr Gültigkeit besitzt. Das ließ HSV-Reporter Henrik Jacobs vom „Hamburger Abendblatt“ wissen. Das 20-jährige Union-Eigengewächs soll in Hamburg demnach als dritter Torwart fungieren.

Moser: HSV Wechselgerücht wenig realistisch

Im Team von HSV-Trainer Daniel Thioune müsste sich Moser hinter Daniel Heuer Fernandes, die aktuelle Nummer eins der Hanseaten, und den 31-jährigen Tom Mickel einordnen. Moser könnte zwar Druck auf Heuer Fernandes ausüben, aber vorerst dürfte ein Stammplatz für den unerfahrenen Youngster außer Reichweite sein. Darüber hinaus hat der Zweitligist mit dem 19-jährigen Leo Oppermann bereits ein interessantes Talent in seinen Reihen.

Bei Union Berlin hat Lennart Moser allerdings einen noch schwierigen Stand und kaum Perspektive. Denn an der Alten Förster lauten die beiden Konkurrenten des 1,96 Meter großen Linksfußes Loris Karius und Andreas Luthe, die die Eisern beide erst im Sommer verpflichtete. Mosers Anspruch dürfte sein, bei einem Klub anzuheuern, wo er regelmäßige Spielzeit bekommt. Daher erscheint ein HSV Transfer wenig sinnvoll und Zweifel sind an diesem Transfergerüchte angebracht.

Lennart Moser mit starken Leistungen in Brügge

Sein Können konnte der großgewachsene Keeper vor allem in der abgelaufenen Rückrunde unter Beweis stellen, als er an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge ausgeliehen war. Deren damalige deutsche Trainer Bernd Storck schenkte Moser auf Anhieb das Vertrauen, was er mit guten Leistungen zurückzahlte. Letztendlich hatte der gebürtige Berliner großen Anteil am Klassenerhalt von Cercle Brügge.

Im Sommer machten Union Berlin Transfergerüchte die Runde, wonach Storck Moser zu seinem neuen Arbeitgeber Dunajska Streda in die Slowakei ködern wollte.

Aaron Opoku vor Wechsel von Hamburg nach Regensburg

Den HSV dagegen erneut verlassen, könnte Aaron Opoku. Der Flügel-Flitzer steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einer Leihe zum Zweitliga-Konkurrenten Jahn Regensburg. Bei den Oberpfälzern, die noch einen flexiblen Offensivspieler an Bord holen wollen, soll der 21-Jährige regelmäßig Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln und sich weiterentwickeln.

In der abgelaufenen Saison machte der HSV mit dem Leihwechsel von Opoku an den Drittligisten Hansa Rostock sehr gute Erfahrung. Denn bei der Kogge gehörte der Linksaußen, der auch auf rechts und im offensiven Zentrum agieren kann, zum Stammpersonal. Seine Ausbeute nach 33 Spielen für den FC Hansa: fünf Tore und sechs Vorlagen.