Hertha BSC Transfergerüchte: Torjäger Ajorque & Spielmacher Karol Linetty im Visier

Freitag, 03.06.2022 - 08:59 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Nachdem Hertha BSC den Abstieg gerade noch verhindern konnte, herrscht an der Spree nun Aufbruchstimmung. Mit Sandro Schwarz wurde ein neuer Trainer verpflichtet, nun wollen die Blau-Weißen auf dem Bundesliga Transfermarkt Vollgas geben. Dabei spielen offenbar Straßburg-Stürmer Ludovic Ajorque und der polnische Nationalspieler Karol Linetty vom FC Turin eine Rolle.

Die Trainerfrage ist mit der Verpflichtung von Sandro Schwarz geklärt, nun kann sich Hertha BSC voll und ganz der Kaderplanung widmen. Und nach der vergangenen Horrorsaison, in der die Berliner den Klassenerhalt in der Relegation gegen den Hamburger SV gerade noch sichern konnten, dürfte es an der Spree ein großes Stühlerücken geben.

Sturmkante Ludovic Ajorque wohl Thema bei Hertha BSC

Auf der Einkaufsliste steht insbesondere ein neuer Torjäger. Und mit Ludovic Ajorque wird nun ein Kandidat für die Alte Dame in der Hertha BSC Gerüchteküche aufgeführt. Nach Informationen von“le10sport.com“ wirbt der Hauptstadtklub um die Dienste des 28-jährigen Franzosen.

Ajorque, der mit einer Körpergröße von 1,97 Meter eine echte Sturmkante ist, geht seit 2018 für den französischen Erstligisten Racing Straßburg auf Torejagd. Und das durchaus erfolgreich. In der vergangenen Saison markierte Ludovic Ajorque zwölf Treffer in der Ligue 1 und bereitete zudem acht Treffer vor. Damit hatte der Mittelstürmer, der in Straßburg zum Stammpersonal gehört, seinen Beitrag dazu geleistet, dass der Klub bärenstarker Sechster im französischen Oberhaus wurde.

Hertha BSC Transfer von Ajorque für zweistelligen Millionenbetrag?

Im Jahr (Saison 2020/21) war Ajorque gar mit 16 Toren noch treffsicherer. Mit dieser Torquote hat sich der großgewachsene Linksfuß für höhere Aufgabe empfohlen und wohl auch das Interesse von Hertha BSC geweckt. Doch zum Schnäppchenpreis ist der Neuner nicht zu haben. Ajorque ist in Straßburg noch bis 2024 vertraglich gebunden und hat einen Marktwert von 16 Millionen Euro.

Die Blau-Weißen müssten wohl eine zweistellige Ablösesumme für Ludovic Ajorque hinblättern. Durch den Verkauf von Davie Selke und Krzystof Piatek, der nach Leihe zum AC Florenz vorerst ins Berliner Olympiastadion zurückkehrt, könnte das nötige Kleingeld für einen Hertha BSC Transfer von Ajorque eingenommen werden. Allerdings ist der Angreifer in der Transfermarkt Gerüchteküche ein heißes Thema und steht dem Bericht zufolge noch bei weiteren Klubs auf dem Zettel.

Bei Florenz außen vor: Hertha BSC mit Interesse an Karol Linetty

Zudem ranken sich Hertha BSC Transfergerüchte um Karol Linetty. Der zentrale Mittelfeldspieler ist beim AC Florenz aufs Abstellgleis geraten und dürfte wohl auch die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Zu Saisonbeginn war der 27-Jährige noch im Mittelfeldzentrum gesetzt und stand in den ersten zwölf Partien der Serie A in der Startelf. Doch danach ging es steil bergab und Linetty wurde nur noch viermal eingesetzt.

Linetty, der 40 Länderspiele für Polen vorweisen kann und 2020 für 7,5 Millionen Euro von Sampdoria Genua zur Fiorentina wechselte, dürfte dem Vernehmen nach für einen geringen einstelligen Millionenbetrag zu haben sein. Der Spielmacher hat noch Vertrag bis 2024 und einen Marktwert von 4 Millionen Euro. Karol Linetty, der seit 2016 in Italien kickt, ist in der Bundesliga Gerüchteküche kein Unbekannter. Denn der Mittelfeldspieler war auch schon Gegenstand Gladbach Transfergerüchten und wurde zudem mit dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht.