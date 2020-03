Transfergerüchte: Auch Hertha BSC buhlt um RSC-Torwart Van Crombrugge

Dienstag, 31.03.2020 - 12:05 Uhr

Von: Robert Freiberg

Hertha BSC sondiert den Markt nach einem neuen Torwart. Eine heiße Spur der Berliner führt nach Belgien. Laut aktueller Hertha BSC Transfergerüchte soll Hendrik Van Crombrugge das Interesse der Hauptstädter geweckt haben. Die Blau-Weißen sind aber nicht der einzige Bundesligist, der sich um den Schlussmann des RSC Anderlecht bemüht.

Hertha BSC wird aller Voraussicht zur kommenden Saison einen neuen Torhüter verpflichten. Schließlich ist Rune Jarstein mit 35 Jahren im Spätherbst seiner Karriere angekommen und darüber hinaus musste er seinen Nimbus als Nummer eins erst kürzlich an Thomas Kraft abgeben. Aber auch Kraft, der immer wieder für Patzer gut ist, hat bei der Alten Dame wohl keine Zukunft mehr. Eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages ist nicht zu erwarten.

Begehrt: Van Crombrugge ist im Visier von Hertha, Schalke & Köln

Nachdem in der Bundesliga Gerüchteküche zuletzt Loris Karius mit der Hertha in Verbindung gebracht wurde, kursiert nun der Name Hendrik Van Crombrugge durch das Berliner Olympiastadion. Zumindest berichtet „Het Laatste Nieuws“, dass die Berliner ihre Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt haben. Neben Hertha sollen mit dem FC Schalke 04 und 1. FC Köln zwei weitere Teams aus der Bundesliga dem Belgier schöne Augen machen, allerdings heißt es im Bericht, dass das Interesse aus Berlin am konkretesten ist.

Van Crombrugge war erst im vergangenen Sommer für 2,25 Millionen Euro vom KAS Eupen zum Ligarivalen RSC Anderlecht gewechselt. Beim belgischen Traditionsklub hat sich der Linksfuß als zuverlässiger Rückhalt erwiesen. In 29 Partien der Jupiler Pro League konnte Van Crombrugge seinen Kasten zwölfmal sauber halten. Ohnehin ist es ein großer Mitverdienst des Goalies, dass Anderlecht mit 29 Gegentoren die drittbeste Defensive der Liga stellt. Obwohl der Royal Sporting Club derzeit nur Tabellenachter ist und für seine Verhältnisse eine enttäuschende Saison spielt.

Van Crombrugge kein Schnäppchen

Van Crombrugge konnte sich mit seinen konstant guten Leistungen nicht nur in den Dunstkreis der belgischen Nationalmannschaft spielen, sondern eben auch in die Notizbücher einiger Bundesligisten. Allerdings ist der 1,88 Meter große Keeper nicht zum Schnäppchenpreis zu haben. Schließlich ist sein Kontrakt in Anderlecht noch bis 2023 datiert und seinen Marktwert hat er auf aktuell 7 Millionen Euro seit Saisonbeginn verdoppelt.

Darüber hinaus hat Hendrik Van Crombrugge den aufkeimenden Bundesliga Transfergerüchten selbst etwas den Wind aus dem Segel genommen. So deutete er im Gespräch mit dem „Youtube“-Kanal „Studio Str2tel“ an, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei, dass er auch kommende Saison beim RSC Anderlecht bleibt. Doch eine Garantie hierfür gibt es natürlich nicht. Zumal zugleich auch Transfergerüchte kursieren, wonach sich die Belgier ihrerseits mit Loris Karius beschäftigen sollen. Die Verpflichtung des Ex-Mainzers, der aktuell vom FC Liverpool an Besiktas ausgeliehen ist, würde den Weg für Van Crombrugge frei machen - vielleicht Richtung Hertha BSC.