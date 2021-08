Transfergerüchte: Stipe Biuk - BVB, Frankfurt & Hertha BSC flirten mit Kroaten-Juwel

Dienstag, 10.08.2021 - 11:20 Uhr

Von: Robert Freiberg

In der Bundesliga Gerüchteküche sorgt Stipe Biuk für erhöhte Temperatur. Denn der 18-Jährige von Hajduk Split soll gleich bei drei Bundesligisten auf der Einkaufsliste stehen. Im Gespräch sind Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Doch auch so manch namhafte Spitzenklubs aus dem Ausland mischen im Wettrennen um das Sturmjuwel munter mit.

Stipe Biuk zählt nicht nur in Kroatien zu den größten Versprechen der Zukunft, sondern ist europaweit in seiner Altersklasse eines der vielversprechendsten Talente überhaupt. Nicht umsonst findet sich der Name des Flügelstürmers auf der Liste der Golden Boys der besten U21-Spieler des Jahres 2021, die die italienische Sportzeitung „Tuttosport“ erstellt hat.

Borussia Dortmund heiß auf Biuk? Auch Frankfurt & Hertha mischen mit

Kein Wunder, dass der Youngster auch in der Beletage des deutschen Fußballs einige Bewunderer hat. So kommt das kroatische Blatt „Sportske Novosti“ mit dem Bundesliga Transfergerücht um die Ecke, dass der 18-Jährige großes Interesse von Borussia Dortmund weckt.

Rohdiamant Biuk passt als sehr junger, talentierter und entwicklungsfähiger Spieler perfekt in das bevorzugte Transfer-Beuteschema der Schwarz-Gelben. Doch der Revierklub ist nicht der einzige Bundesligist, der den Linksaußen regelmäßig von seinen Scouts beobachten lassen soll. Denn neben der BVB Transfergerüchte um Biuk, wird der 1,84 Meter große Linksfuß auch mit Hertha BSC und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Stipe Biuk startet durch - Bundesliga Transfergerüchte noch nicht konkret

Stipe Biuk durfte in der abgelaufenen Saison erstmals Profi-Luft schnuppern und konnte sich zum Ende der Spielzeit in der 1. HNL sogar einen Stammplatz bei seinem Jugendklub erkämpfen. Insgesamt bestritt der Linksaußen neun Ligaspiele, in denen er mit sechs Scorerpunkten auf sich aufmerksam machte (3 Tore, 3 Vorlagen). Auch in der noch jungen aktuellen Saison kommt Biuk regelmäßig zum Zug. In drei der ersten vier Meisterschaftsspiele stand er in der Startelf von Hajduk Split.

Richtig spruchreif sind die Bundesliga Wechselgerüchte jedoch nicht. Zumindest hat dem Bericht zufolge noch keiner des Bundesliga-Trios ein Angebot bei Hajduk Split für deren Eigengewächs eingereicht. In der kroatischen Hafenstadt hat Stipe Biuk noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Der Marktwert des jungen Kroaten wird bereits mit 4 Millionen Euro angegeben.

Auch ManCity & Juve flirten mit Sturmtalent Biuk

Und wer sich die Dienste von Biuk sichern will, muss wohl tief in die Tasche greifen. So sollen die Verantwortlich von Hajduk Split bereits ein Angebot in Höhe von 8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für ihren Offensivakteur ausgeschlagen haben. Welcher Klub die Offerte eingereicht hat, bleibt allerdings offen. Zeigt aber, dass der Erstligist den Youngster durchaus mit einem beachtlichen Preisschild versehen hat.

Neben Dortmund, Frankfurt und Hertha buhlen noch diverse andere, größtenteils sehr namhafte Teams aus dem europäischen Ausland um Stipe Biuk. Denn auch Manchester City. Juventus Turin, AC Mailand und der FC Sevilla haben genau wie die Wolverhampton Wanderers angeblich die Fährte aufgenommen.