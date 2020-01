Transfergerüchte: Hertha BSC nimmt nun auch Krzysztof Piatek ins Visier

Mittwoch, 29.01.2020 - 07:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Zeit rennt und Hertha BSC hat bisher noch nicht die gewünschte Offensiv-Power verpflichten können, die sich Trainer Jürgen Klinsmann bisher gewünscht hatte. In zwei Tagen schließt der Transfermarkt und bis dahin muss noch ein neuer Angreifer her. Im Visier hat man Matheus Cunha, über den man sich in Berlin Mitte im Nobelrestaurant „Borchardt“ unterhielt.

Anwesend waren laut „Bild“ Jürgen Klinsmann nebst Gattin Debbie Chin, Lars Windhorst und dessen Frau Christin sowie Kevin Kuranyi. Der Ex-Nationalspieler ist mittlerweile als Berater tätig und wird aktuell angeblich als Vermittler und Übersetzer im Falle von Matheus Cunha eingespannt.

Cunha und Piatek werden bei Hertha BSC diskutiert

Es ging bei dem Treffen wohl auch um die Zukunft des Vereins, wie das besagte Boulevardblatt schrieb. Wohin führt also der Weg? Hertha BSC braucht dringend jemanden für die Offensive, der zudem weiß, wo das Tor steht. Der Brasilianer könnte diese Rolle ausfüllen, aber man hat wohl noch weitere Eisen im Feuer.

Es brodelt in der Transfermarkt Gerüchteküche, wenn man den Hertha BSC Transfergerüchten Glauben schenken darf. So berichtet beispielsweise der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio über das vermeintliche Berliner Interesse an Krzysztof Piatek. Der 24-jährige Mittelstürmer steht vor dem Abgang beim AC Mailand und wird aktuell in Europa von einigen Vereinen genauer unter die Lupe genommen.

Krzysztof Piatek beim AC Mailand auf der Flucht?

Der polnische Mittelstürmer fürchtet um seine Einsatzzeiten, nachdem man Zlatan Ibrahimovic verpflichten konnte. Krzysztof Piatek selbst kam erst im Januar 2019 für rund 38 Millionen Euro zu den „Rossoneri“. 36 Partien absolvierte er seitdem für seinen Klub in der Serie A. 13 Treffer und eine Torvorlage sollten ihm dabei glücken.

Nun also der Abgang beim AC Mailand? Geht es nach Gianluca Di Marzio, dann dürfte dieser Fall eintreffen. Angeblich sollen die Hertha-Verantwortlichen auch schon ein Angebot eingereicht haben, welches Milan allerdings abgelehnt habe. Man sei jedoch in weiteren Verhandlungen und hier soll auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein.

Macht Hertha BSC das Rennen um Piatek?

Viel Zeit bleibt Hertha-Manager Michael Preetz jedoch nicht, um seinem Trainer Jürgen Klinsmann den Wunsch nach einer neuen Offensivkraft zu erfüllen. Schwer einzuschätzen sind auch die Chancen Herthas, Krzysztof Piatek an die Spree locken zu können, denn halb Europa ist heiß auf den polnischen Nationalspieler.

So sollen beispielsweise aus der englischen Premier League Aston Villa und Tottenham Hotspur an ihm interessiert sein. Und auch aus La Liga gibt es mit dem FC Valencia einen möglichen Abnehmer. Olympique Lyon aus der französischen Ligue1 buhlt ebenfalls um die Knipser. Aus der Bundesliga wird RB Leipzig, dem FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen Interesse nachgesagt.

Hertha BSC müsste also zum einen das passende Angebot auf den Tisch legen und zum anderen ein Paket vorlegen, bei dem Piatek sowohl finanziell als auch perspektivisch nicht nein sagen kann. Vielleicht hilft es, dass mit Jürgen Klinsmann einer am Verhandlungstisch sitzt, der einen großen Namen hat und für seine Motivationskünste berühmt berüchtigt ist.