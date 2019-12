Transfergerüchte: Schalke 04, Bayer, RBL & Hoffenheim am Piatek dran

Dienstag, 31.12.2019 - 11:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Hinrunde in der Bundesliga ist vorbei und in wenigen Stunden öffnet der Transfermarkt seine Pforten. Schon jetzt ist klar, dass sich der eine oder andere Bundesligist im Winter verstärken wird. Wer wird kommen und wer wird eventuell seinen Verein verlassen? Vor allem beim FC Schalke 04 sucht man nach einem neuen Knipser, der die Sturmmisere beenden könnte.

Dabei tauchen neue Schalke 04 Transfergerüchte diesbezüglich auf, die wir thematisieren wollen. Im Kader der Knappen befinden sich mit Matondo, Skrzybski, Kutucu, Uth, Burgstaller und Reese gleich sechs Angreifer! Allerdings kommen sie gerade einmal auf drei Tore von insgesamt 29 erzielten Treffern. Im Angriff hapert es also und diese Baustelle muss auf Schalke geschlossen werden.

Behebt Schalke 04 Stürmerproblem mit Piatek?

Da kommt es ganz gelegen, dass mit Krzysztof Piatek ein Mittelstürmer gehandelt wird, der wohl den AC Mailand verlassen dürfte. Nach der Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic könnte der polnische Nationalstürmer nur noch geringe Chancen auf einen Platz in der Startelf bei den Mailändern haben. Daher wäre der Klub aus der Serie A wohl bereit, den 24-jährigen im Winter per Leihe gehen zu lassen.

Dies will jedenfalls die „Corriere della Serra“ herausgefunden haben. Gleichzeitig tauchen Transfergerüchte im Zusammenhang mit dem FC Schalke 04 auf. Demnach habe man wohl Interesse am Angreifer, der in 17 Spielen 4 Treffer erzielen konnte. Beim AC Mailand hinkt er den Erwartungen nach der Hinrunde hinterher, allerdings sind seine Fähigkeiten auf dem Platz unbestritten.

Gibt AC Mailand Piatek per Leihe ab?

Die Verantwortlichen vom AC Mailand würden Piatek allerdings nicht innerhalb der italienischen Serie A ziehen lassen wollen, um nicht die Konkurrenz zu stärken. Ein Klub aus dem Ausland wäre daher sinnvoll!Landet er womöglich beim FC Schalke 04?

Die Transfermarkt Gerüchteküche spuckt allerdings noch weitere Klubs aus dem deutschen Oberhaus aus. So soll auch Bayer 04 Leverkusen als möglicher Interessent mit von der Partie sein. Piatek wird zudem nachgesagt, dass er ein gewisses Faible für Deutschland und die Bundesliga hat. Ein Transfer könnte also durchaus realistisch sein.

Bayer Leverkusen & Hoffenheim ebenfalls mit in der Verlosung

Bayer Leverkusen könnte ebenso gut einen neuen Knipser gebrauchen, denn wenn Kevin Volland noch im Winter den Verein verlassen sollte, so wäre Bayer 04 Leverkusen zum Handeln gezwungen. Hier soll der FC Arsenal weiterhin Interesse am Mittelstürmer signalisiert haben. Es bleibt abzuwarten, ob aus dem Transfergerücht am Ende tatsächlich eine Transfer News wird.

Und auch der TSG 1899 Hoffenheim wird nachgesagt, dass sie über Krzysztof Piatek nachdenken. Der Tabellensiebte verfügt zwar über 10 Offensivspieler, die für Tore sorgen sollen, aber von den reinen Mittelstürmern traf lediglich Andrej Kramaric in 8 Spielen fünfmal. Belfodil, der aktuell verletzt ist, kommt zwar noch auf fünf Einsätze, getroffen hat er in diesen Spielen allerdings nicht.

Piatek auch bei RB Leipzig gehandelt

Ein Transfer von Piatek würde also durchaus Sinn ergeben! Und auch die RB Leipzig Transfergerüchte machen vor dem polnischen Nationalspieler nicht halt. So wird RB Leipzig ebenfalls im Kreise der Interessanten um Piatek gehandelt. Dort wäre er allerdings nur Backup, denn mit Timo Werner hat man bereits einen treffsicheren Mittelstürmer in seinen Reihen.

Es dürfte also spannend werden, wenn der Transfermarkt in Kürze öffnet. Klar ist aber auch, selbst wenn Krzysztof Piatek per Leihe mit anschließender Kaufoption den AC Mailand im Winter verlassen sollte, so wäre diese nicht unbedingt günstig. Sein aktueller Marktwert wird auf 32 Millionen Euro geschätzt, wobei sein Vertrag noch bis 2023 läuft.