Transfergerüchte: Hansa Rostock rückt Uphoff & Dirkner in den Fokus

Freitag, 07.06.2024 - 15:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nachdem der FC Hansa Rostock in die 3. Liga abgestiegen ist, hat der Klub einen großen personellen Umbruch eingeleitet. Gleich 14 Spieler verabschiedete man, womit klar sein dürfte, dass die Kogge auf dem Transfermarkt einiges auf dem bewegen dürfte. Erneut bringt die „Ostseezeitung“ ein Hansa Rostock Transfergerücht in Umlauf, welches auf dem ersten Blick sehr interessant wirkt.

Dabei dreht es sich um Benjamin Uphoff, der den SC Freiburg nach dieser Saison verlassen wird. Neben diesem Transfergerücht berichtet auch das Portal „Transfermarkt.de“ über eine mögliche Verpflichtung von Jonas Dirkner, der bei den Mecklenburgern kein Unbekannter ist.

Dirkner kennt Hansa Rostock aus seiner Jugendzeit

Viele Hansa-Fans werden sich an den Namen Jonas Dirkner erinnern können, denn der 21-jährige verbrachte Teile seiner Jugend bei den Hanseaten, ehe er sich im Sommer 2017 Hertha BSC anschloss. Dirkner schaffte damals gar den Sprung zu den Profis und feierte am letzten Spieltag der Saison 2020/21 gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein Debüt in der Bundesliga. Es sollte sein letztes Spiel in der Beletage des deutschen Fußballs sein.

Über die Alte Dame ging es 2022 zur VSG Altglienicke, für die der Mittelfeldspieler bis dato 56 Partien bestritt (1 Tor / 2 Vorlagen). Nun trennen sich die Wege zwischen der VSG Altglienicke und Jonas Dirkner. Ablösefrei könnte er am Ende wieder bei seinem Jugendklub dem FC Hansa Rostock landen, denn die dortigen Verantwortlichen sollen ein Auge auf den Sechser geworfen haben.

Hansa könnte Dirkner ablösefrei verpflichten

Es wäre ein risikoarmer Transfer, denn der Youngster wäre ablösefrei zu haben, nachdem sein Vertrag bei der VSG ausläuft. Sollten sich die Meldungen um einen möglichen Wechsel an die Ostsee bestätigen, dann würde er prompt in die 3. Liga wechseln und möglicherweise um den Wiederaufstieg in die 2. Liga mitspielen.

Ihm folgen könnte zudem Benjamin Uphoff, denn auch er verlässt seinen aktuellen Klub den SC Freiburg in diesem Sommer. Dort stand der Keeper seit 2024 unter Vertrag, nachdem der mittlerweile 30-jährige ablösefrei vom Karlsruher SC in den Breisgau wechselte. Uphoff diente beim Sport-Club als Backup und kommt so auf lediglich 5 Einsätze bei den Profis. Weitere 20 Einsätze durfte er in deren Zweitvertretung absolvieren.

Benjamin Uphoff verlässt SC Freiburg

Uphoff hatte beim SC Freiburg als dritter Keeper keine leichte Zeit, wie SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach bestätigte. Und auch Uphoff dürfte sich etwas mehr von seinem damaligen Wechsel zum Sport-Club erhofft haben. Bei Hansa Rostock könnte er den Kampf um die Nummer 1 zwischen den Pfosten angehen, sofern sich beide Parteien auf eine Zusammenarbeit verständigen können.

Gut für Hansa Rostock: Der Transfer kostet keine Ablöse und auch beim Gehalt dürfte man sich einig werden. Ob weitere Klubs ihre Fühler nach der ehemaligen Nummer 1 des KSC ausstrecken, ist derweil nicht bekannt.