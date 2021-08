HSV Transfergerüchte: Torwart Marko Johansson & Sechser Brandon Baiye im Anflug?

Mittwoch, 04.08.2021 - 09:38 Uhr

Von: Robert Freiberg

Schlägt der Hamburger SV gleich noch doppelt auf dem Transfermarkt zu? Angeblich hat der Zweitligist nun endlich einen neuen Torwart an der Angel. Gehandelt wird Marko Johansson vom schwedischen Klub Malmö FF. Die kolportierte Ablöse liegt unter der Millionen-Grenze. Zudem gibt es HSV Transfergerüchte um Brandon Baiye, der im defensiven Mittelfeld zu Hause ist.

Beim Hamburger SV, der mit 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen solide aus dem Startblock in der 2. Liga gekommen ist, bekleidet aktuell Daniel Heuer Fernandes die Rolle der Nummer 1. Doch dass der 28-Jährige, der letzte Saison noch Ersatzmann des abgewanderten Sven Ulreich war, den Posten des Stammkeepers dauerhaft bei den Rothosen innehat, ist zu bezweifeln.

Bericht: Hamburger SV heiß auf Malmö-Keeper Marko Johansson

Denn seit Wochen kursieren in der HSV Gerüchteküche Spekulationen, wonach die Hanseaten noch unbedingt einen neuen Torwart verpflichten wollen. Und zwar keinen Ersatz, sondern eine potenzielle Stammtorwart. Erst kürzlich war der Däne Oliver Christensen von Odense BK im Gespräch, der aber mit einer Ablöse von rund 3 Millionen Euro schlicht zu teuer ist.

Nun hat der Hamburger SV aber einen anderen Keeper im Visier. Fündig geworden ist man augenscheinlich bei Malmö FF. Denn wie aktuelle Transfernews des „Aftonbladet“ verlauten, baggert der HSV an Marko Johansson. Der 22-jährige Schwede ist in Malmö derzeit hinter dem erfahrenen Jonas Dahlin nur die Nummer 2, den er zuletzt während einer längeren Verletzungspause jedoch sehr ordentlich vertrat.

Johansson für 900.000 Euro Ablöse zum HSV?

Doch Johansson soll dem Bericht zufolge mit einem Abschied liebäugeln, wobei die HSV Wechselgerüchte durchaus heiß sind. Schließlich weiß die als seriös und vertrauenswürdig einzustufende Quelle bereits von einer Ablösesumme zu berichten, für die der HSV Transfer von Marko Johansson über die Bühne gehen könnte. Umgerechnet 900.000 Euro würden die Norddeutschen demnach für den 1,94 Meter großen Rechtsfuß hinblättern.

Johansson ist bei Malmö FF noch bis Ende Dezember 2022 vertraglich gebunden. Viele Gelegenheiten bieten sich für Malmö somit nicht mehr, ihr Eigengewächs für die Zahlung einer adäquaten Ablöse zu veräußern. Sein Marktwert wird auf 750.000 Euro taxiert. Eckdaten, die einen 2. Bundesliga Transfer des Keepers Richtung Hamburg durchaus wahrscheinlich machen.

Neuer Sechser? HSV baggert an Belgien-Youngster Brandon Baiye

Die Hamburger SV Transfergerüchte um Brandon Baiye stecken im Vergleich dazu noch in den Kinderschuhen. Diese hat der Transfer-Insider Mike McGrath via Twitter in Umlauf gebracht. Nach dessen Informationen soll sich neben dem HSV auch der englische Zweitligist Birmingham City für den defensiven Mittelfeldspieler interessieren, der aktuell noch bei Clermont Foot in Frankreich unter Vertrag steht. Beim Aufsteiger in die Ligue 1 scheint man allerdings ohne den 20-jährigen Belgier zu planen.

Nicht umsonst verbrachte Baiye die abgelaufene Spielzeit bei Austria Lustenau in der 2. Liga Österreichs. Dort war der zweikampfstarke Sechser immerhin absolute Stammkraft und konnte angesichts von neun Torbeteiligungen (4 Tore, 5 Vorlagen) auch seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen. Baiye könnte beim HSV den Kaderplatz von Amadou Onana übernehmen, der die Rothosen für 7 Millionen Euro plus etwaiger Bonuszahlungen Richtung Frankreich-Meister OSC Lille verlassen hat. Da zudem der aussortierte Klaus Gjasula zu den Verkaufskandidaten gezählt wird, könnte HSV-Coach Tim Walter einen neuen defensiven Mittelfeldakteur gut gebrauchen.