HSV Transfergerüchte: Dänischer U21-Torwart Oliver Christensen als Ulreich-Erbe?

Montag, 19.07.2021 - 09:31 Uhr

Von: Robert Freiberg

Kurz vor dem Saisonstart in der 2. Liga an diesem Freitag befindet sich der Hamburger SV auf einem guten Weg, die letzte große Kaderbaustelle zu schließen. Denn mit Oliver Christensen haben die Rothosen einen neuen Torwart an der Angel, der in Hamburg in die Fußstapfen von Sven Ulreich treten könnte. Die HSV Transfergerüchte um den jungen Dänen sind durchaus heiß und die Hanseaten wohl bereit, Christensen zum mit Abstand teuersten Neuzugang in diesem Sommer zu machen.

Gemäß der „Bild“ bastelt der Hamburger SV an einer Verpflichtung von Torhüter Oliver Christensen von Odense BK. Das Objekt der Begierde steht beim dänischen Erstligisten noch bis Juni 2023 unter Vertrag, könnte aber schon zeitnah beim HSV anheuern. Denn dem Bericht zufolge hat das Feilschen um die Ablöse für den 22-Jährigen bereits begonnen. Und für Christensen ist der Nordklub bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Für 2,5 Mio. Ablöse? Christensen könnte HSV Rekordtransfer des Sommers werden

Odense BK hat sein Eigengewächs mit einem Preisschild von rund 3 Millionen Euro versehen. Der Hamburger SV pokert und will die Ablöse noch drücken. 2,5 Millionen würden die Rothosen demnach für den dänischen U21-Nationaltorwart locker machen. So viel wie für keinen anderen Neuzugang in diesem Sommer. Eine Einigung im Ablösepoker ist greifbar und ein HSV Transfer realistisch einzustufen.

Der Marktwert von Oliver Christensen, der allein angesichts dieser kolportierten Ablöse als neue Nummer 1 in den Volkspark kommen würde, wird mit 1,5 Millionen Euro taxiert. Sollten sich alle Parteien zeitnah einig werden, könnte Christensen vielleicht schon beim Saisonstart der 2. Liga, den der HSV mit dem Gastspiel beim FC Schalke 04 am Freitag gibt, zwischen den Pfosten stehen.

Hamburger SV mit akutem Bedarf an neuem Torwart

Bislang war die Suche des Hamburger SV nach einem neuen Torwart erfolglos, wobei es in der 2. Liga Gerüchteküche diesbezüglich auch keine konkreten Transfergerüchte gab. Doch da sowohl Daniel Heuer-Fernandes, der Probleme mit den Adduktoren hat, als auch der an der Schulter verletzte Tom Mickel vorerst ausfallen, hat der HSV akuten Bedarf an einem Schlussmann.

Oliver Christensen war bislang ausschließlich für Odense BK im Einsatz, denen er sich als 13-Jähriger anschloss. Vor zwei Jahren meisterte er erfolgreich den Sprung zu den Profis, für die der Rechtsfuß bislang 66 Pflichtspiele bestritt. 21 Mal hielt er dabei seinen Kasten sauber. Vom HSV wurde der blonde Skandinavier dem Bild-Bericht auch am vergangenen Freitag beim Eröffnungsspiel in der dänischen Superliga beobachtet. Christensen gewann mit Odense BK gegen den FC Midtjylland mit 2:1.

Spielstarke Torwart: Christensen passt ins HSV-Beuteschema

Der neue HSV-Trainer Tim Walter dürfte über eine Verpflichtung von Oliver Christensen ebenfalls erfreut sein. Schließlich ist der junge Däne nicht nur auf der Linie und in Eins-gegen-eins-Situationen stark, sondern verfügt über einen feinen Fuß und hat sehr ausgereifte fußballerischen Fähigkeiten. Als spielstarker Torwart würde der Keeper-Youngster, dem einige Schwächen bei hohen Bällen nachgesagt werden, perfekt ins bevorzugte Anforderungsprofil von Walter passen.

Einigen deutschen Fußball-Fans dürfte Christensen auch noch von der U21 Europameisterschaft 2021 im Gedächtnis sein. Denn er stand für den dänischen Nachwuchs auch im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Deutschland im Gehäuse. Die DFB-Bubis setzte sich im Elfmeterschießen durch.