Transfergerüchte: HSV, Hertha BSC & 1. FC Köln an Jusuf Gazibegovic dran

Dienstag, 04.07.2023 - 14:43 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Damit es in der kommenden Saison endlich mit der langersehnten Rückkehr in die Bundesliga klappt, will der Hamburger SV vor allem noch die Defensive verstärken. Nun wird in der Transfermarkt Gerüchteküche mit Jusuf Gazibegovic von Sturm Graz ein weiterer Kandidat bei den Rothosen gehandelt. Der Rechtsverteidiger wäre allerdings nicht günstig und ist zudem ein sehr gefragtes Transferobjekt.

Der HSV war bislang schon recht fleißig auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Spielmacher Immanuel Pherai, Mittelfeldakteur Levin Öztunali und Innenverteidiger Guilherme Ramos haben die Rothosen schon drei Neuzugänge an Bord geholt. Doch damit sind die Transferaktivitäten längst noch nicht vollendet. In der Abwehr soll u.a. weiter nachgelegt werden.

Medien: Hamburger SV baggert an Jusuf Gazibegovic

Dabei scheint sich der Hamburger SV in die wachsende Liste der Interessenten an Jusuf Gazibegovic einzureihen. Das berichtet die „Sport Bild“. Der Rechtsverteidiger ist beim österreichischen Erstligisten Sturm Graz unangefochtener Stammspieler. In der abgelaufenen Saison bestritt der 23-Jährige 42 Pflichtspiele (2 Tore, 2 Vorlagen) für den Vizemeister, inklusive fünf Partien in der Europa League.

Doch nun könnte für Gazibegovic die Zeit für einen Wechsel gekommen sein, um den nächsten Schritt der Karriere zu machen. Führt ihn dieser ins Volksparkstadion von Hamburg?

4 Mio. Marktwert: HSV Transfer von Gazibegovic wäre kostspielig

Für den HSV wäre Gazibegovic zweifelsohne ein starker Transfer und eine sinnvolle Verstärkung. Zumal der achtfache Nationalspieler Bosniens, der in Salzburg geboren wurde, neben seiner angestammten Position als Rechtsverteidiger auch auf der linken Abwehrseite verteidigen kann. Doch für einen HSV Transfer von Gazibegovic müssten die Norddeutschen ein lukratives Angebot bei Sturm Graz einreichen.

Erst im Dezember verlängerte der beidfüßige Außenverteidiger seinen Vertrag langfristig bis 2026. Von der Existenz einer Ausstiegsklausel ist in der HSV Transfernews nicht die Rede. Und da der Marktwert von Jusuf Gazibegovic aktuell mit 4 Millionen Euro beziffert wird, ist der 1,74 Meter große Verteidiger wohl nicht unter 5 bis 6 Millionen Euro Ablöse zu haben.

Hertha, Köln, VfB & Inter - starke HSV-Konkurrenz bei Gazibegovic

Dank der neuerlichen finanziellen Unterstützung von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne mögen sich die Hanseaten Gazibegovic leisten können. Doch der Bosnier wird längst nicht nur von HSV Transfergerüchten umgarnt. Mit Bundesliga-Absteiger Hertha BSC wird ein weiter namhafter Zweitligist aus Deutschland aufgeführt. Darüber hinaus sollen mit dem 1. FC Köln und VfB Stuttgart außerdem noch zwei Vertreter aus der Bundesliga ein Auge auf Gazibegovic geworfen haben.

Selbst bei Champions-League-Finalist Inter Mailand war der Rechtsverteidiger in der jüngeren Vergangenheit im Gespräch. Auch wenn ungewiss ist, wie groß das Interesse der HSV-Konkurrenz bei Jusuf Gazibegovic ist, sind die Chancen für die Rothosen nicht sehr groß einzuschätzen. Gazibegovic dürfte wohl mit einem Engagement bei einem Erstligisten liebäugeln. Eine Entscheidung steht aber noch aus und somit darf man sich an der Elbe weiter Hoffnung machen.