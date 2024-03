Transfergerüchte: Folgt Benno Schmitz Ex-Trainer Baumgart zum HSV?

Donnerstag, 14.03.2024 - 11:05 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Hamburger SV plant den Kader für die neue Saison und dabei könnte Trainer Steffen Baumgart seinen alten Schützling Benno Schmitz im Sommer an der Elbe begrüßen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Unter dem ehemaligen Köln-Trainer war Schmitz gesetzt, doch seine Rolle unter dem neuen Coach Timo Schulz hat sich gravierend verändert.

Mittlerweile schafft es der 29-jährige nicht mehr regelmäßig in den Kader und ist zugleich zum Zuschauen verdammt. Die Wege zwischen dem 1. FC Köln und dem Verteidiger könnten sich im Sommer trennen. Und auch sein Vertrag läuft in wenigen Monaten aus, sodass er im anstehenden Transferfenster ablösefrei den Verein verlassen könnte.

Van der Brempt nicht zu halten – Schmitz eine Alternative?

Das HSV Transfergerücht um Benno Schmitz passt ganz gut, denn die Nordlichter sind auf der rechten Verteidigungsseite dünn besetzt. Mit Ignace Van der Brempt und William Mikelbrencis gibt es lediglich zwei Rechtsverteidiger im Kader des Hamburger SV. Van der Brempt ist zudem nur von RB Salzburg ausgeliehen und kehrt im Sommer zurück nach Österreich.

Eine Kaufoption konnte sich der Zweitligist nicht sichern. Verbleibt also zur neuen Saison nach jetzigem Stand lediglich der 20-jährige Mikelbrencis. Echte Alternativen gibt es also nicht, sodass Benno Schmitz in den Fokus des HSV gerückt ist. Baumgart weiß die Qualitäten des ehemaligen U20-Nationalspieler zu schätzen und würde ihn wahrscheinlich auch mit Kusshand in seinem Team aufnehmen.

1. FC Köln führte noch keine Gespräche mit Benno Schmitz

Wie aus dem Umfeld des Verteidigers zu hören ist, hat der 1. FC Köln zudem noch keine Gespräche, die zu einer Vertragsverlängerung führen sollen, mit Schmitz geführt. Bereits seit 2018 schnürt er seine Schuhe für den Effzeh und eine Trennung könnte auch den Kölnern ein Dorn im Auge sein, da der Klub im Sommer aufgrund einer Transfersperre nicht auf dem Transfermarkt tätig werden darf.

Das Heft des Handelns liegt allerdings in den Händen von Benno Schmitz. Mit seiner Rolle und den fehlenden Einsatzzeiten dürfte er eher einen Abschied aus dem RheinEnergieStadion anstreben, als dass er seinen auslaufenden Vertrag verlängern würde.

Köln droht ein Horror-Szenario

Für Schmitz wäre es eine Wiedervereinigung mit Steffen Baumgart, der ihn während seiner Zeit beim 1. FC Köln als gesetzt ansah. Ein Abschied des gebürtigen Müncheners würde zudem dennoch eine Lücke beim Effzeh hinterlassen. Handlungsunfähig auf dem Transfermarkt und ein Abgang eines Backups, wäre ein Horror-Szenario für den Klub.

Schmitz, dessen Marktwert aktuell auf 2 Millionen Euro beziffert wird, könnte unter Baumgart seiner stagnierenden Karriere neuen Aufschwung verleihen. Der HSV hätte zugleich einen erfahrenen Rechtsverteidiger in seinen Reihen, der sich indes auf einen 125-fachen Bundesligaspieler freuen könnte.