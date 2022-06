Transfergerüchte: Fortuna Düsseldorf - Wird Aaron Opoku Narey-Nachfolger?

Donnerstag, 23.06.2022 - 08:32 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Fortuna Düsseldorf bereitet sich auf den Abgang von Khaled Narey vor und sondiert den Transfermarkt nach neuen Flügelstürmern. Dabei ist der Zweitligist offenbar auf Aaron Opoku gestoßen, der sich beim HSV bislang nicht durchsetzen konnte. Doch der Blick der Fortunen richtet sich auch auf einen Ex-Spieler von Borussia Mönchengladbach.

Khaled Narey könnte Fortuna Düsseldorf nach nur einem Jahr verlassen. Derzeit feilschen die Rheinländer mit PAOK Saloniki über einen Wechsel, allerdings liegen beide Seiten im Ablösepoker noch weit auseinander. Gemäß aktueller Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte verlangt der Zweitligist 3 Millionen Euro, der griechische Erstligist bietet lediglich 1 Million. Ausgang offen.

Narey-Verkauf weiter denkbar – Fortuna Düsseldorf schielt auf Aaron Opoku

Bei Fortuna Düsseldorf geht man laut „Bild“ derzeit zwar von einem Verbleib von Narey aus, der in der abgelaufenen Saison mit 23 Scorerpunkten (8 Tore, 15 Vorlagen) in der 2. Liga glänzte. Doch da der Rechtsaußen nur noch Vertrag bis 2023 hat, könnte Khaled Narey Düsseldorf durchaus noch verlassen. Zumal sich F95 eine ordentliche Ablösesumme nicht durch die Lappen gehen lassen will.

Und Ersatz für Narey scheint schon in Sicht. So wird Aaron Opoku in neuen Fortuna Düsseldorf Transfernews ins Gespräch gebracht. Der 23-Jährige wartet beim Hamburger SV weiter auf den Durchbruch, verbrachte die letzten drei Spielzeiten auf Leihbasis bei anderen Klubs.

Opoku HSV-Verbleib ungewiss - Auch Braunschweig & Rapid interessiert?

Nach Ausleihen an Hansa Rostock und dem SSV Jahn Regensburg war Aaron Opoku in der vergangenen Spielzeit für den VfL Osnabrück aktiv. Beim Drittligisten zählte der Offensivakteur, der beide Außenbahnen beackern kann, auf Anhieb zum Stammpersonal und seine Ausbeute mit 15 Vorlagen und 3 Toren in 32 Partien sind durchaus vorzeigbar.

Ob der HSV und Trainer Tim Walter Opoku nun eine neue Chance geben oder ihn erneut abgegeben wollen, ist ungewiss. Die Tendenz scheint Richtung Abschied zu gehen. Zumal zuletzt HSV Transfergerüchte die Runde machten, in denen Opoku sowohl mit Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig als auch Rapid Wien aus der österreichischen Bundesliga in Verbindung gebracht wurde.

F95: Leihe & Kauf bei Opoku denkbar - Keanan Bennetts ebenfalls Thema

Fakt ist, dass der gebürtige Hamburger mit ghanaischen Wurzeln bei den Rothosen noch einen Vertrag bis 2024. Sollten die F95 Transfergerüchte um Aaron Opoku stimmen, ist ein Wechsel in die Merkur Spiel-Arena sowohl in Form einer Festverpflichtung als auch als Leihgeschäft möglich. Allerdings haben die Düsseldorfer neben Opoku noch einen weiteren Ersatzkandidaten für Khaled Narey auf der Liste.

Gemäß Spekulationen in der Bundesliga Gerüchteküche handelt es sich dabei um Keanan Bennetts. Der 23-Jährige ist vereinslos, nachdem sein auslaufender Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängert wurde. Der Engländer, für den die Fohlen vor vier Jahren noch 2,25 Millionen Euro hinblätterten, ist also ablösefrei zu haben. Im Borussia-Park war Bennetts gescheitert. Gerade einmal sechs Einsätze für die Profis verbuchte der Flügelspieler in Gladbach.