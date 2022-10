Transfergerüchte: FC Barcelona an Union-Star Rani Khedira dran?

Montag, 31.10.2022 - 08:56 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin spielt eine sensationelle Saison. Das hat sich offenbar bis nach Spanien herumgesprochen. Denn kein Geringerer als der FC Barcelona soll ein Auge auf einen Star der Eisernen geworfen haben: Rani Khedira! Der Mittelfeldabräumer hat sich zu den FC Barcelona Transfergerüchten geäußert.

Der FC Barcelona schaut sich auf dem Transfermarkt nach einem neuen Sechser um. Eine Spur der Katalanen scheint ins Stadion An der Alten Försterei zu führen. Denn nach Informationen des spanischen Portals „Futbol Total“ soll Rani Khedira vom 1. FC Union Berlin beim LaLiga-Giganten auf der Liste stehen.

Rani Khedira: Ungewöhnliche Barça Transfergerücht um Unions Sechser

Zugegeben: Auf den ersten Blick scheinen die Union Berlin Transfergerüchte um Khedira und Barça weit hergeholt zu sein. Denn für gewöhnlich wildert der FC Barcelona dann doch etwas höher im Regal. So halten sich etwa hartnäckig Manchester City Transfergerüchte, wonach Ilkay Gündogan bei der Blaugrane ein Kandidat ist. Dennoch sind die Spekulationen um Rani Khedira interessante wie spannende FC Barcelona Transfernews. Schließlich hat sich Khedira, der eine überragende Saison spielt, bei den Eisernen enorm entwickelt.

Der 28-Jährige ist in der Schaltzentrale der Rot-Weißen eine unantastbare Säule und hat großen Anteil daran, dass Union auch nach dem 12. Spieltag weiterhin sensationell die Bundeliga Tabelle anführt. Khedira stand in allen bisherigen Ligaspielen in der Startelf, gleiches gilt für die Europa League.

Vertrag läuft aus: Wechselt Rani Khedira von Union Berlin zum FC Barcelona?

Der 1,89 Meter große Rechtsfuß überzeugt mit seiner Laufstärke und ist äußerst passsicher. Zudem ist Rani Khedira ein absoluter Führungsspieler. Nicht umsonst ist er Co-Kapitän. Und von Bundestrainer Hansi Flick wurde der Sechser, der 2021 ablösefrei vom FC Augsburg nach Köpenick wechselte, in den vorläufigen WM-Kader berufen.

Da ist es nicht ungewöhnlich, dass auch große, renommierte Top-Klubs auf den Mittelfeldabräumer aufmerksam werden. Zumal der Vertrag von Rani Khedira, dessen älterer Bruder Sami Khedira einst für Real Madrid seine Schuhe schnürte (2010 - 2015) nach aktuellem Stand im Sommer ausläuft. Somit könnte ein etwaiger FC Barcelona Transfer ablösefrei über die Bühne gehen.

„Aktuell ein Gerücht“ - Rani Khedira über Barça Transfernews

Doch was sagt der Union-Star selbst zu den Spekulationen in der Transfermarkt Gerüchteküche? „Ich hatte keine spanische Nummer auf meinem Handy. Es ist aktuell ein Gerücht, aber ich befasse mich damit auch nicht weiter, denn ich spiele bei einem richtig geilen Klub“, ließ Rani Khedira am „Sky“-Mikrofon wissen. „Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und ich fokussiere mich auf die letzten vier Spiele - und die Rückrunde.“

Sollten sich die Barça Transfergerüchte um Khedira aber tatsächlich erhärten, würde der gebürtige Stuttgarter einen Wechsel ins Camp Nou wohl kaum ausschlagen. Dennoch bleibt Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert in dieser Personalie entspannt.

Ruhnert über Barça Gerüchte um Khedira - „In ganz neue Kategorie vorgestoßen“

„Da ist ja eigentlich ein finanzschwacher, aber scheinbar auch ein finanzstarker Klub. Ich würde mir sehr gerne mal anhören, was den der FC Barcelona vom 1. FC Union Berlin wollen würde“, äußerte sich Oliver Ruhnert via „Bild TV“ zum Khedira Transfergerücht. Und weiter: „Dann wären wir in eine ganz neue Kategorie vorgestoßen, wenn es uns jetzt schon möglich ist, Spieler zum FC Barcelona zu transferieren.“

Eine Vertragsverlängerung von Rani Khedira beim 1. FC Union ist zwar realistischer einzuschätzen als ein Wechsel zum FC Barcelona. Aber dennoch zeigen die Transfergerüchte, dass sich der Sechser grundsätzlich auch bei größeren Klubs auf den Radar spielen konnte und er Begehrlichkeiten weckt.