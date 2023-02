Transfergerüchte: Hertha BSC mit Angebot für Serben-Talent Stefan Mitrovic

Mittwoch, 08.02.2023 - 10:18 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hertha BSC streckt seine Fühler nach einem jungen serbischen Flügelstürmer aus. Stefan Mitrovic von Roter Stern Belgrad hat es den Verantwortlichen der Blau-Weißen angetan, die für den Youngster laut aktueller Transfergerüchte auch schon ein Angebot eingereicht haben. Doch die Konkurrenz im Transferpoker könnte kaum größer sein. Denn auch der FC Barcelona und Atlético Madrid sind an Mitrovic interessiert.

Anscheinend liefern sich Bundesliga-Abstiegskandidat Hertha BSC und das spanische Schwergewicht FC Barcelona auf dem Transfermarkt ein Wettrennen um Stefan Mitrovic. Über diese Hertha BSC Transfergerüchte berichten zumindest mehrere Medien in Serbien, darunter „Sportska centrala“ und „MozzartSport“.

Starke Konkurrenz für Hertha: Auch Barça & Atlético heiß auf Stefan Mitrovic

Angesichts der ungleich höheren Strahlkraft des FC Barcelona ist es aus Hertha-Sicht ein ungleiches Duell. Wenngleich die Berliner dem 20-jährigen Nachwuchstalent deutlich bessere Chancen auf regelmäßige Spielzeit in Aussicht stellen können. Allerdings ist die ungewisse sportliche Zukunft der formschwache Hertha, die als Tabellen-17. der Bundesliga akut um den Klassenerhalt bangen muss, im Mitrovic-Poker nicht gerade förderlich. Erschwerend kommt hinzu, dass auch Atlético Madrid um Stefan Mitrovic werben soll.

Das interessierte Trio soll bei Roter Stern Belgrad auch schon vorstellig geworden sein, wie es in der Hertha BSC Transfernews weiter heißt. Doch damit nicht genug. Auch erste konkrete Ablösesumme für den hochbegabten Flügelspieler geistern bereits durch die Gazetten.

Transfernews: Hertha BSC mit 5 Mio.-Offerte für Mitrovic - Barça bietet mehr

Für einen Hertha BSC Transfer von Stefan Mitrovic soll der Hauptstadtklub 5 Millionen Euro geboten haben. Mit der gleichen Summe kam auch Atlético um die Ecke. Barça will noch tiefer in die Tasche greifen und soll 6 Millionen Euro geboten haben. Der Youngster hat aktuell einen Marktwert von 2,5 Millionen.

Die FC Barcelona Transfergerüchte um Mitrovic hat der Vater des begehrten Transferobjekts derweil höchstpersönlich bestätigt. Via Twitter lässt er wissen: „Als Vater muss ich ja sagen, der FC Barcelona steht mit uns in Kontakt, genauso wie einige andere große Vereine.“ Doch wer ist dieser aufstrebende Außenstürmer überhaupt, der hierzulande wohl weitestgehend unbekannt ist?

Stefan Mitrovic: Flügelstürmer erinnert an Arjen Robben

Stefan Mitrovic war erst vor der Saison von seinem Jugendklub Radnicki Nis zum serbischen Top-Klub Roter Stern gewechselt. Dort überzeugte der 1,81 Meter große Rechtsfuß auf Anhieb, sodass er im vergangenen September kurz nach seinem 20. Geburtstag sein Länderspieldebüt für Serbien feierte. Für Roter Stern hat Mitrovic im Saisonverlauf 17 Ligaspiele absolviert, neun davon als Starter. Zwei Tore und drei Vorlagen stehen ebenfalls zu Buche. Wettbewerbsübergreifend - u.a. inklusive Europa League - kann der junge Offensivakteur 26 Einsätze vorweisen (5 Tore, 3 Vorlagen).

Mitrovic, der vornehmlich als Linksaußen agiert, zeichnet sich darüber hinaus durch sein hohes Tempo und technische Beschlagenheit aus. Seine Spielweise erinnert an die von Fußballlegende Arjen Robben. Vertraglich ist der Jung-Nationalspieler noch bis 2026 in Belgrad gebunden. Dass Mitrovic im Sommer tatsächlich in der Bundesliga oder La Liga landet, ist keinesfalls ausgeschlossen.