Transfergerüchte: FC Augsburg bekundet wohl Interesse an Bochums Stöger

Dienstag, 09.04.2024 - 17:02 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessante Neuigkeiten gibt es in der Transfermarkt Gerüchteküche, denn der FC Augsburg könnte sich einen absoluten Leistungsträger des VfL Bochum schnappen, wie der Bezahlsender „Sky“ berichtet. Das FC Augsburg Transfergerücht dreht sich hierbei um Kevin Stöger, der sich beim Pottklub in seinem letzten Vertragsjahr befindet.

Aktuell kämpft der Österreicher mit seinem Klub um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Sollte dies misslingen, könnte er der Beletage des deutschen Fußballs durchaus erhalten bleiben. Dem VfL Bochum hingegen droht im Falle eines Abstiegs in die 2. Liga der Ausverkauf.

Stöger überzeugt beim kriselnden VfL Bochum

Stöger wechselte im Sommer 2022 ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 an die Castroper Straße, wo er sich zum Leistungsträger entwickelte. Auch in dieser Saison ist der Mittelfeldspieler quasi unantastbar, was auch seine Statistiken beweisen dürften. Lediglich zwei Partien verpasste der Dauerbrenner in der laufenden Saison. Zum einen war es eine Gelbsperre und zum anderen eine Erkrankung.

In 26 Partien konnte der 30-jährige 12 Torbeteiligungen einfahren. 5 Treffer und 7 Vorlagen, so seine Ausbeute. Und auch im DFB-Pokal steuerte er bei dem 1. Runden-Aus gegen Arminia Bielefeld zwei Vorlagen bei. Starke Werte für einen Spieler, der mit seinem Team knietief im Abstiegskampf feststeckt.

Stöger besticht durch beständige Leistungen

Bis zum vergangenen Spieltag gehörte Stöger zu jenen Spielern, die in den Top-Fünf-Ligen Europas die meisten Torchancen kreierte. Mehr muss man wohl nicht mehr über seine Fähigkeiten sagen. Kein Wunder also, dass sich der FC Augsburg mit dem Linksfuß beschäftigt. Gut für die Fuggerstädter: Stöger kann sowohl im zentralen als auch im offensiven sowie im linken Mittelfeld agieren.

Genau diese Polyvalenz dürfte den Augsburger-Bossen gefallen. Hinzukommend: Der 30-jährige wäre im Sommer ablösefrei zu haben, sofern er seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum nicht verlängern sollte.

Bochum droht ablösefreier Abschied von Stöger

Mit einem aktuellen Marktwert von rund 4 Millionen Euro und dem Wissen, dass die Bochumer einen Spieler verlieren könnten, der ihnen keinen Cent Ablöse beschert, wird der Umbruch, falls man in die 2. Liga absteigen sollte, schwerer, einen schlagkräftigen Kader für einen sofortigen Wiederaufstieg zusammenstellen zu können.

Für Stöger ginge seine Karriere hingegen in der Bundesliga weiter. Der FC Augsburg träumt derweil von Europa. Auf Platz 7 liegend hat man noch alle Chancen für eine Qualifikation für die Conference League. Zudem berichtete Sport-90 bereits über das Union Berlin Transfergerücht rund um Kevin Stöger. Die Eisernen scheinen sich auch intensiv mit dem Mittelfeldspieler zu befassen.